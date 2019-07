Ziemia nigdy nie doświadczyła czegoś takiego jak globalne ocieplenie

Ziemski klimat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w ciągu ostatnich 2000 lat.

Zdjęcie Ziemia zmienia się na naszych oczach /123RF/PICSEL

Naukowcy odkryli, że żadne inne wcześniejsze fluktuacje klimatyczne - ani mała epoka lodowa, ani średniowieczne optimum klimatyczne - nie miały tak globalnego zasięgu, jak obecne ocieplenie. Wcześniejsze zmiany miały raczej zakres lokalny. Współczesne zmiany klimatyczne dotyczą całego świata.



- Chociaż mała epoka lodowa była najzimniejszą epoką minionego tysiąclecia, czas najniższych temperatur zmieniał się z miejsca na miejsce. 2/5 planety doświadczyło najzimniejszych temperatur w pogodzie w XIX wieku, ale to i tak nic w porównaniu do dzisiejszych warunków. Nawet w apogeum średniowiecznego optimum klimatycznego, objęte było nim 40 proc. Ziemi. Współczesne globalne ocieplenie dotyka aż 98 proc. powierzchni planety - powiedział Scott St. George z Uniwersytetu Minnesota.



Niestety, Ziemia wciąż się ogrzewa, ponieważ gazy cieplarniane nadal gromadzą się w atmosferze. To zdarzenie jest nieporównywalne do jakiegokolwiek innego w historii planety.



Aby opracować kompleksowy obraz globalnych temperatur w ciągu ostatnich 2000 lat, naukowcy wykorzystali prawie 700 rekordów z bazy danych temperatur PAGES 2k. Dzięki temu udało się stworzyć szczegółową mapę wahań temperatur na całym świecie.



Zdjęcie Grafika przygotowana przez NASA - możliwa mapa temperatur w 2100 roku / NASA

W przeszłości, Ziemia oczywiście doświadczała podobnych fluktuacji temperatur, np. w wyniku erupcji wulkanu, ale miały one zazwyczaj charakter krótkotrwały. Współczesne globalne ocieplenie to proces, który dzieje się na naszych oczach i nie ma żadnych pomysłów na jego zastopowanie.