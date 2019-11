Fukushima, miejsce jednej z największych katastrof nuklearnych w historii, już wkrótce może stać się źródłem czystej i zielonej energii.

Zdjęcie Skutki katastrofy w Fukushimie są nadal odczuwalne - przede wszystkim dla środowiska /AFP

Jak poinformowała japońska gazeta "Nikkei Asian Review", zainicjowano projekt o wartości 2,75 mld dol., który ma zmienić północno-wschodnią prefekturę Fukushimy w centrum energii odnawialnej.



Władze planują budowę 11 elektrowni słonecznych i 10 elektrowni wiatrowych na obszarach górskich i polach uprawnych, z których nie można korzystać ze względu na promieniowanie. Po realizacji projektu, cały kompleks ma produkować 2/3 mocy elektrowni jądrowej przed katastrofą.



Pomysł na wykorzystanie Fukushimy jako krainy cudów energii odnawialnej jest przedmiotem dyskusji od wielu lat, ale do tej pory nie osiągnięto porozumienia finansowego. Teraz, dzięki wsparciu finansowego rządowego Banku Rozwoju Japonii i Mizuho Bank, projekt może zostać zrealizowany już w 2024 r.



Paliwa kopalne pozostają największym źródłem energii w Japonii, zgodnie z danymi statystycznymi z 2015 r. Podczas gdy sektor energii odnawialnej systematycznie rośnie, stanowi on ok. 10 proc. całkowitego zużycia energii.



Fukushima jest trzecią co do wielkości prefekturą w Japonii i dysponuje różnorodnymi zasobami, a także potencjałem do wprowadzania energii odnawialnej.