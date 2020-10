Zeptosekunda - najkrótsza jednostka czasu

​Zeptosekunda to najkrótsza jednostka czasu, jaką kiedykolwiek zmierzono.

Zdjęcie Najkrótszą odnotowaną jednostką czasu jest zeptosekunda /123RF/PICSEL

Najkrótsza jednostka czasu to dokładnie 247 zeptosekund. Zeptosekunda to bilionowa część miliardowej części sekundy, czyli 0,000000000000000000001.

