Zelandia - najbardziej szczegółowa mapa "zaginionego kontynentu"

Mało kto o tym wie, ale na Ziemi jest osiem kontynentów. Zelandia, tajemniczy ósmy kontynent, nie pojawia się na większości konwencjonalnych map, a to dlatego, że 94 proc. jego masy lądowej znajduje się pod wodami Oceanu Spokojnego.

Zdjęcie Mapa batymetryczna Zelandii /materiały prasowe

Zelandia to mikrokontynent leżący na wschód od Australii o powierzchni 5 mln km2. Naukowcy odkryli rozległą masę lądową zatopioną w wodach Oceanu Spokojnego w latach 90. ubiegłego wieku, a następnie nadali jej formalny status kontynentu w 2017 r. Mimo tego, "zaginiony kontynent" pozostaje nadal nieznany i słabo zbadany. Co ciekawe, widoczne lądy Zelandii tworzą przede wszystkim archipelag Nowej Zelandii i Nowej Kaledonii, wraz z wyspami przybrzeżnymi.



Teraz GNS Science - organizacja zajmująca się badaniami i konsultacjami w zakresie zagrożeń geologicznych - opracowała szereg nowych map i interaktywnych narzędzi, które pozwolą dostrzec zaginiony kontynent w pełnej okazałości.



- Stworzyliśmy te mapy, aby mieć dokładny, kompletny i aktualny obraz geologii obszaru Nowej Zelandii i południowo-zachodniego Pacyfiku - lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ich wartością jest to, że stanowią świeży kontekst, w którym można wyjaśnić i zrozumieć położenie wulkanów Nowej Zelandii, granic płyt i basenów osadowych - powiedział Nick Mortimer, geolog i główny autor map.



Nowe mapy pokazują batymetrię Zelandii (kształt dna oceanu), a także jej historię tektoniczną. Uwidaczniają, jak wulkanizm i ruchy tektoniczne kształtowały ten kontynent na przestrzeni milionów lat. Pełna mapa dna oceanicznego ma powstać do 2030 r. - obecnie jest ukończona w ok. 20 proc.