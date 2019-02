"Washington Post" poinformował o namierzeniu nowej fabryki rakiet balistycznych w Arabii Saudyjskiej. Obiekt został wykryty dzięki zdjęciom satelitarnym.

Królestwo Arabii Saudyjskiej nie posiada obecnie rakiet dalekiego zasięgu, choć doniesienia prasowe z 2014 wspominały o zakupie rakiet balistycznych średniego zasięgu DF-21 z Chin. Odkrycie nowych zakładów w bazie wojskowej w al-Watah wskazuje na to, że Arabia Saudyjska może być zainteresowana budową rakiet dalekiego zasięgu, które teoretycznie byłyby zdolne przenosić ładunki atomowe. Militarny rozwój Arabii Saudyjskiej widać szczególnie w ostatnich latach pod panowaniem następcy tronu, księcia Muhammada bin Salmana.

Analiza zdjęć pozyskanych z satelitów spółki Planet wykazała, że w bazie w al-Watah powstały budynki do produkcji komponentów rakietowych, stanowisko startowe, piorunochrony chroniące ustawione pionowo rakiety, jak i stanowisko do testowego odpalania silników. W tym momencie jeszcze nie wiadomo, czy fabryka jest już zdolna do produkcji rakiet balistycznych. Podobne zdjęcia są także dostępne m.in. dzięki satelitom Sentinel 2 z europejskiej konstelacji Copernicus.

Należy pamiętać, że w historii programów kosmicznych "cywilny" rozwój rakiet kosmicznych był mocno związany z rozwojem technologii wojskowych. Działo się tak zarówno w USA jak i w Związku Radzieckim. Obecnie na Bliskim Wschodzie tylko dwa kraje posiadają możliwość przeprowadzenia lotów orbitalnych. Są to Izrael, z powodów geopolitycznych jako jedyny wystrzeliwuje rakiety nośne w kierunku przeciwnym do obrotu Ziemi, oraz Iran. Historycznie pierwsze przymiarki do wynoszenia rakiet kosmicznych prowadził tez Irak (test pierwszego stopnia rakiety Al-Abid w 1989 roku, program został zamknięty w wyniku Pierwszej Wojny w Zatoce) oraz Liban (pułapu 140 km sięgnął lot rakiety Cedar IV Libańskiego Towarzystwa Rakietowego z 1963 roku).