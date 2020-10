Zbudował reaktor jądrowy w domu. Miał wtedy 12 lat

Jackson Oswalt jest najmłodszą osobą na świecie, która przeprowadziła syntezę jądrową. Gimnazjalista zbudował reaktor jądrowy we własnym domu.

Zdjęcie Jackson Oswalt dokonał niebywałego wyczynu z dziedziny fizyki w wieku 12 lat. Fot. YouTube/Guinness World Records /YouTube

Jackson Oswalt zbudował reaktor jądrowy w rodzinnym domu w Memphis w stanie Tennessee i tym samym został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Chłopak skonstruował reaktor już 3 lata temu, w wieku 12 lat, ale dopiero teraz usłyszał o nim świat - przy okazji najnowszej edycji Księgi Rekordów Guinnessa.



Mimo iż wiele osób nie wierzyło w realizację celu Jacksona, chłopak nie przejmował się ich wątpliwościami i ostatecznie osiągnął sukces: połączył dwa atomy deuteru w reaktorze domowej roboty.



- Byłem w stanie użyć elektryczności, aby przyspieszyć dwa atomy deuteru, tak aby połączyły się w atom helu-3. Uwalnia on neutron, który może być użyty do podgrzania wodę i włączenia silnika parowego, który z kolei wytwarza energię elektryczną - powiedział Jackson.



Po trzech latach od przeprowadzenia syntezy jądrowej, Jackson ma teraz 15 lat i nie eksperymentuje tak często. Zamiast tego poszerza swoją wiedzę i uczy się fizyki. Jest dumny, że został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa 2021 i nie może doczekać się "następnej najlepszej rzeczy".