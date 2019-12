Zbadano DNA pobrane z gumy do żucia sprzed 5700 lat

​Naukowcom udało się rozszyfrować genom osoby żyjącej 5700 lat temu. Wszystko dzięki kawałkowi starożytnej gumy do żucia, która zawierała spore ilości DNA.

Zdjęcie Fragment gumy do żucia sprzed 5700 lat /materiały prasowe

Podczas prowadzenia prac wykopaliskowych w południowej Danii, archeolodzy natknęli się na starożytny kawałek brzozowej smoły - substancji stworzonej przez ogrzewanie kory brzozy. Miała ona właściwości elastyczne i była stosowana jako klej i środek dezynfekujący.

Na kawałku brzozy widać wyraźne ślady ludzkich zębów, co sugeruje, że był on przeżuwany w celu usunięcia bólu lub infekcji zęba. Archeolodzy z Uniwersytetu Kopenhaskiego wydobyli starożytne DNA z brzozowej smoły i zsekwencjonowali cały genom osoby, która miała ją w ustach. To pierwszy raz, gdy cały ludzki genom został wyekstrahowany z czegoś innego niż kość.



- To niesamowite, że otrzymałem kompletny starożytny genom z czegoś innego niż kość. Nie mieliśmy pewności, czy to w ogóle jest możliwe - powiedział prof. Hannes Schroeder z Uniwersytetu w Kopenhadze.



Badania genomu dały zaskakująco wyraźny obraz osoby, która żuła brzozę prawie 6000 lat temu. Kim ona była?



Zdjęcie Tak wyglądała Lola / materiały prasowe

Była to kobieta spokrewniona z łowcami-zbieraczami z Europy kontynentalnej. Było to niesamowite, bo większość osób zamieszkujących te tereny była spokrewniona z mieszkańcami Skandynawii.

Kobieta prawdopodobnie miała ciemną skórę, ciemne włosy i niebieskie oczy - podobnie jak wielu innych europejskich łowców.



We fragmencie starożytnej gumy do żucia odkryto także DNA roślinne i zwierzęce - w szczególności orzechy laskowe i kaczki, które były częścią diety kobiety nazwanej Lola.



Wykryto także DNA należące do różnych bakterii i wirusów, które prawdopodobnie były obecne w jamie ustnej Loli. Jednym z nich był Porphyromonas gingivalis - patogen związany z chorobą dziąseł.



- Nasi przodkowie żyli w innym środowisku i mieli inny styl życia oraz dietę, dlatego interesujące jest sprawdzenie, jak odbijało się to na ich mikrobiomie - powiedział Schroeder.