Zatrzymanie huraganu bronią jądrową nie ma sensu

Podobno prezydent Donald Trump chciał zniszczyć przy pomocy broni jądrowej huragany, zanim dotrą do amerykańskich wybrzeży Atlantyku. Dlaczego taki plan jest nierealny?

O rzekomych planach amerykańskiego prezydenta poinformował ostatnio serwis Axios. Teoria głosi, że energia uwolniona przez bombę jądrową zdetonowaną tuż nad i przed burzą ogrzewa chłodniejsze powietrze, zakłócając prądy konwekcyjne burzy. Niestety, pomysł, który istnieje w świadomości społecznej od lat 60. ubiegłego wieku, nie zadziałałby. Problemem jest dystrybucja wyzwolonej energii.



Huragan jest silnym, superwydajnym silnikiem wielkości całego kraju, który służy do wyciągania ciepła z oceanu i uwalniania go do atmosfery. Gdy układ niskiego ciśnienia huraganu porusza się nad ciepłą wodą, ta paruje, a następnie skrapla się w atmosferze. W miarę skraplania się wody, uwalniane jest ciepło przenoszone do otaczającego powietrza. Około 1 proc. tej energii cieplnej zamienia się w wiatr, reszta trafia do otoczenia.



Huragan może uwolnić 50 terawatów energii cieplnej w dowolnym momencie. To znacznie więcej niż moc wyjściowa całego systemu energetycznego i ilość porównywalna do 10-megatonowej bomby wybuchającej co 20 minut. Próba powstrzymania huraganu za pomocą broni jądrowej byłaby równie skuteczna, co próba zatrzymania pędzącego samochodu za pomocą pióra. To nie wszystko. Detonacja mogłaby dodać burzy energii i zwiększyć jej siłę.



Prawdopodobnie możliwe byłoby zatrzymanie mniejszej burzy tropikalnej, ale takie działanie nie ma najmniejszego sensu. Burz tropikalnych jest bardzo dużo i nie ma sposobu na określenie, które z nich przekształcą się w huragany.



Detonacja bomby atomowej w celu zatrzymania huraganu stworzyłoby radioaktywny huragan, który były niebezpieczniejszy od normalnego. Opad radioaktywny mógłby doprowadzić do skażenia ogromnych połaci zamieszkanego terenu.