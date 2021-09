Zaskakujący apel znanego fizyka do innych naukowców

Obecnie rządy wielu państw (w tym USA) mają specjalne programy do monitorowania i badania przypadków obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO). Naukowcy zaczynają traktować te doniesienia coraz poważniej, o czym teraz wypowiedział się Michio Kaku, słynny fizyk teoretyczny i badacz teorii strun.

- Myślę, że jest to uzasadnione pytanie naukowe, aby zapytać, skąd pochodzą te obserwacje UFO. Wcale nie oznacza, że są to przybysze z innych planet. Jest to możliwość, której nie możemy zignorować - powiedział Kaku.



Michio Kaku twierdzi, że technologia UFO (jako potencjalnych cywilizacji pozaziemskich) może wyprzedzać naszą o tysiąclecia.



Nie wiemy, co stoi za zjawiskiem UFO, więc nie powinniśmy wykluczać możliwości, że to statki obcej inteligencji, które mogą pochodzić z innych światów. Wielu ekspertów przekonuje, że nawet jeśli obca cywilizacja istnieje na odległych planetach, to fakt niewyobrażalnie długiej podróży stamtąd do nas obniża statystycznie prawdopodobieństwo odwiedzin do niemal zera. To jednak myślenie krótkowzroczne. Wszechświat jest niewiarygodnie stary, a my posiadamy środki do podróży kosmicznych dopiero od kilku dekad. Jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość, że obce cywilizacje miały miliony lat na rozwinięcie technologii napędów, kto wie, jak szybko mogą przeskakiwać z planety na planetę.



- Wielu fizyków jest sceptycznych, ponieważ gwiazdy są tak daleko, ale to zakłada, że istoty pozaziemskie są tylko o wiek przed nami. Wyobraźmy sobie, że obcy są miliony lat bardziej zaawansowani od nas; otwierają się nowe prawa fizyki, więc warto mieć otwarty umysł - dodał Kaku.



Kaku wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, czy powinniśmy komunikować się z obcą inteligencją, jeśli taka istnieje. Ta może być "niezwykle niebezpieczna".

- Niektórzy moi koledzy uważają, że powinniśmy dotrzeć do obcej cywilizacji. Myślę, że to fatalny pomysł. Wszyscy wiemy, co stało się z Montezumą, kiedy spotkał się z Cortésem w Meksyku setki lat temu. Uważam, że kosmici powinni być przyjaźni, ale nie możemy być tego pewni. Myślę więc, że nawiążemy kontakt, ale powinniśmy to robić bardzo ostrożnie - powiedział Kaku jakiś czas temu w wywiadzie dla "The Guardian".



Wniosek jest jeden - społeczeństwo naukowe powinno mieć otwarty umysł na temat pochodzenia UFO, bo bez tego obniżamy nasze szanse na hipotetyczny pierwszy kontakt.