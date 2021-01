Zaskakujące odkrycie związane z biologią

​Naukowcy dokonali ważnego odkrycia dotyczącego organelli komórkowych, które przez dziesiątki lat były zapomniana. Mowa po peroksysomach.

Zdjęcie Tak wyglądają peroksysomy /materiały prasowe

Peroksysomy to organella komórkowe o średnicy 0,2-1,8 μm, otoczone pojedynczą błoną, o kształcie owalnym. Peroksysomy odgrywają ważną rolę w rozbijaniu i syntezie cząsteczek. U ludzi i innych ssaków peroksysomy są za małe, by dało się je zaobserwować pod mikroskopem.

- Peroksysomy w komórkach drożdży i ssaków są mniejsze niż rozdzielczość światła. Dzięki mikroskopowi fluorescencyjnemu można było zobaczyć tylko kropkę. To jest granica, którą osiąga światło - powiedział biochemik Zachary Wright z Uniwersytetu Rice'a.



Do tej pory uważano, że peroksysomy mają jednolitą budowę, a pęcherzyki transportowe są wytwarzane "na bieżąco". Zespół Zachary'ego Wrighta zbadał roślinę Arabidopsis thaliana i odkrył niespodziewane struktury we wnętrzu peroksysomów. Odkryto, że we wnętrzu peroksysomów znajdują się systemy membran i pęcherzyków. Struktury te są zwykle używane do transportu cząsteczek między komórkami lub wewnątrz organelli.



Pęcherzyki wewnątrz peroksysomów są więc magazynowane w ich wnętrzach, a nie "produkowane" w razie potrzeby. Jeszcze nie wiadomo, czy u ludzi jest podobnie.