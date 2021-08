​Zaskakujące odkrycie dotyczące wulkanów

Dzięki analizie zapisów skalnych, naukowcy zauważyli odpowiedni wzrost poziomu rtęci, który wskazuje na aktywność wulkaniczną. Doprowadziłaby ona do powstania bogatych w składniki odżywcze pól lawy i popiołu wulkanicznego, co następnie wyzwoliłoby te substancje do rzek i obszarów przybrzeżnych poprzez wietrzenie. To z kolei umożliwiłoby rozkwit sinic i innych jednokomórkowych organizmów.

- Nasze badania sugerują, że w przypadku tych przejściowych wyrzutów tlenu, bezpośrednim czynnikiem wyzwalającym był wzrost produkcji tlenu, a nie spadek zużycia tlenu przez skały lub inne procesy nieożywione. Jest to ważne, ponieważ obecność tlenu w atmosferze ma fundamentalne znaczenie - jest największym czynnikiem napędzającym ewolucję dużego, złożonego życia - powiedział Roger Buick, geolog z Uniwersytetu w Waszyngtonie.



Zespół Buicka przyjrzał się rdzeniom wiertniczym pobranym z formacji Mount McRae Shale w Zachodniej Australii, zawierającym geologiczne linie czasu rozciągające się na 2,5 mld lat wstecz, do okresu przed rozpoczęciem tzw. katastrofy tlenowej.



Oznaki zarówno wzbogacania rtęcią, jak i wietrzenia oksydacyjnego przekonały badaczy, że erupcje wulkaniczne i późniejsze wprowadzenie fosforu - kluczowego składnika odżywczego modulującego aktywność biologiczną w długich okresach czasu - odegrały główną rolę we wczesnym skoku tlenowym.



Nie jest jasne, gdzie dokładnie na Ziemi ta aktywność wulkaniczna mogła mieć miejsce, ale zapisy geologiczne z dzisiejszych Indii i Kanady wspierają hipotezę o wulkanizmie i przepływach lawy w tym czasie.



- Podczas wietrzenia w atmosferze, świeże skały bazaltowe powoli rozpuszczały się, uwalniając do rzek niezbędny makroelement - fosfor. To nakarmiłoby mikroby, które żyły w płytkich strefach przybrzeżnych i wywołało zwiększoną produktywność biologiczną, która jako produkt uboczny stworzyłaby tlen - dodała Jana Meixnerová, astrobiolog z Uniwersytetu Waszyngtońskiego.



Badanie to ma wpływ na zrozumienie zmian klimatu, pokazując nam, jak życie przystosowuje się do mniejszej ilości tlenu i poszukiwania życia w kosmosie. Prezentując dodatkowo rodzaj warunków atmosferycznych, w jakich mogą istnieć mikroorganizmy.

