Zapomniany projekt Leonarda Da Vinci potwierdza jego geniusz

Naukowcy MIT wydrukowali zapomniany projekt najdłuższego mostu na świecie autorstwa Leonarda Da Vinci. Udowadnia on geniusz mistrza renesansu.

Zdjęcie Model mostu Leonarda Da Vinci /materiały prasowe

Leonardo Da Vinci był prawdziwym człowiekiem renesansu, a jego prace imponują do dziś. Stworzył on wiele nietypowych projektów - jednym z nich jest most Imperium Osmańskiego, który byłby najdłuższym mostem świata, gdyby został zrealizowany. Nowe badania udowadniają, że struktura powstała na podstawie projektu byłaby niezwykle wytrzymała.



W 1502 r. osmański władca Bajazyd II poprosił o projekt mostu, który połączyłby Konstantynopol (dzisiejszy Stambuł) z sąsiednim obszarem zwanym Galata. Da Vinci był wśród osób, które wysłały list do sułtana z opisem potencjalnej budowli.



Chociaż Da Vinci był już wtedy znanym artystą i wynalazcą, jego projekt nie zyskał aprobaty. Teraz grupa naukowców z MIT przeanalizowała projekt Leonarda i przetestowała, jak byłby on wytrzymały, gdyby został zbudowany.



Zbudowano replikę mostu, biorąc pod uwagę materiały i sprzęt budowlany dostępne 500 lat temu oraz warunki geologiczne Złotego Rogu, ujścia rzeki do Morza Bosforskiego.



Da Vinci w swoich opisach nie wskazał materiałów ani sprzętu potrzebnego do zrealizowania projektu, ale jedynym dostępnym wówczas materiałem, który nie zawaliłby się pod dużym obciążeniem na tak długim moście, byłby kamień. Naukowcy wywnioskowali, że tak postawiony most stałby samodzielnie, bez żadnych struktur łączących.



Zdjęcie Ten most faktycznie mógł zostać zbudowany / materiały prasowe

Reklama

Aby przetestować wytrzymałość mostu, użyto technologii druku 3D do stworzenia repliki. Wydrukowano 126 bloków przedstawiających tysiące kamiennych bloków, których użycia wymagałby oryginalny most. Stworzony model jest 500 razy mniejszy niż proponowana konstrukcja Leonarda, która miałaby ok. 280 długości. Gdyby został zbudowany, były najdłuższym mostem na świecie.



Większość mostów powstających w tamtych czasach nie miało półkolistego kształtu i wymagało 10 lub więcej filarów wspierających. Projekt Leonarda był pojedynczym łukiem, spłaszczonym u góry, który byłby wystarczająco wysoki, by mogła przepłynąć pod nim łódź.



- Czy ten szkic był po prostu czymś odręcznym, narysowanym w kilkadziesiąt sekund? Czy może był czymś, nad czym Leonardo długo się zastanawiał? Teraz trudno powiedzieć - powiedziała Karly Bast, studentka MIT, odpowiedzialna za badania.



Przeprowadzone testy wskazują, że osmański most był przemyślaną konstrukcją i naprawdę mógł zostać zbudowany.