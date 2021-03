Zaobserwowano najzimniejszą chmurę burzową w historii

​W chmurze burzowej, która uformowała się nad Oceanem Spokojnym w 2018 roku, odnotowano najniższą temperaturę zarejestrowaną na Ziemi - aż minus 111 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Huragan Irma /123RF/PICSEL

Burze i cyklony tropikalne, mogą występować na dużych wysokościach - do 18 km od ziemi - gdzie powietrze jest znacznie chłodniejsze. Ale ostatnio odnotowana temperatura jest na zupełnie innym poziomie - przebijając o 30 stopni Celsjusza typowe chmury burzowe.

Burza pojawiła się ok. 400 km na południe od Nauru, na południowo-zachodnim Pacyfiku 29 grudnia 2018 roku. Temperatura jej chmur została wyłapana przez czujnik podczerwieni VIIRS na pokładzie amerykańskiego satelity NOAA-20 orbitującego wokół naszej planety.



Burze zazwyczaj rozprzestrzeniają się w kształt przypominający kowadło, gdy osiągają szczyt troposfery, najniższej warstwy ziemskiej atmosfery. Ale jeśli burza ma dużo energii, wystrzeli do następnej warstwy - stratosfery.



Zdjęcie Widok w podczerwieni VIIRS na burze w pobliżu Nauru 29 grudnia 2018 roku. Najzimniejsze partie chmur są fioletowe, podczas gdy ciepły Pacyfik jest pomarańczowy / materiały prasowe

Zjawisko to, znane jako overshooting top (brak polskiego odpowiednika), wypycha chmury burzowe na bardzo duże wysokości, gdzie panuje przenikliwe zimno. Zjawiska overshooting top są dość powszechne i zazwyczaj ochładzają powietrze o ok. 7oC na każdy kilometr wznoszenia się w stratosferze. Zaobserwowana burza była jednak szczególnie ekstremalna, przesuwając tym samym granice tego, co są w stanie zmierzyć współczesne czujniki satelitarne.



W ciągu ostatnich trzech lat, naukowcy zarejestrowali taką samą liczbę ekstremalnie zimnych temperatur w chmurach, jak w ciągu 13 poprzednich lat. Jest to ważna obserwacja, ponieważ burze z zimniejszymi chmurami mają tendencję do bycia bardziej ekstremalnymi i bardziej niebezpiecznymi dla ludzi na ziemi z powodu gradu, błyskawic oraz silnego wiatru.



Ta konkretna burza mogła zostać zdynamizowana przez połączenie bardzo ciepłej wody w regionie i wiatru poruszającego się na wschód. Niestety, nie jest jasne, dlaczego coraz niższe temperatury w chmurach burzowych stają się coraz powszechniejsze.