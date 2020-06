Zanieczyszczenie powietrza groźne nie tylko na terenach miejskich

​Zanieczyszczenie powietrza to cichy zabójca na całym świecie. Obecnie 9 na 10 osób oddycha powietrzem zawierającym wysoki poziom zanieczyszczeń, co przekłada się na więcej zgonów niż wojny, przemoc czy wiele chorób.

Zdjęcie Coraz więcej osób żyje w coraz gorszych warunkach powietrza /123RF/PICSEL

Nowa analiza globalnej jakości powietrza w latach 2010-2016 wykazała, że ponad połowa światowej populacji była narażona na wzrost stężenia drobnych cząstek stałych, które mogą przedostawać się do płuc, a nawet krwioobiegu, powodując różnego rodzaju problemy zdrowotne. Chociaż od tego czasu poczyniono pewne postępy, wcale nie jest znacznie lepiej.



- Chociaż długoterminowa polityka mająca na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza okazała się skuteczna w wielu regionach, zwłaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych, wciąż istnieją regiony o niebezpiecznie wysokim poziomie zanieczyszczeń powietrza, niektóre nawet pięciokrotnie większe niż wytyczne WHO - powiedział Gavin Shaddick z Uniwersytetu w Exeter.



Często, gdy myślimy o zanieczyszczeniu powietrza, wyobrażamy sobie miasto pełne smogu, ale nowe odkrycia sugerują, że obszary miejskie i wiejskie stoją w obliczu niebezpiecznego poziomu drobnych cząstek stałych.



Wykorzystując dane satelitarne i naziemne, zbadano trendy w globalnej, krajowej i regionalnej jakości powietrza w ciągu siedmiu lat na tle wysiłków związanych z dążeniem do czystego powietrza. Na obszarach wiejskich w Azji Środkowej i Południowej stwierdzono, że populacyjne stężenia drobnych cząstek stałych wzrosły o około 11 procent. W Indiach, gdzie prawie 70 proc. ludności mieszka na obszarach wiejskich, powoduje to rosnący kryzys zdrowotny.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Reklama

- Problem i potrzeba rozwiązań nie ograniczają się do miast. Na całym świecie ogromna większość ludzi mieszkających na obszarach wiejskich jest również narażona na poziomy powyżej norm - powiedział Gavin Shaddick.



To samo można powiedzieć w częściach Afryki Północnej i Subsaharyjskiej, gdzie tereny o mniejszej gęstości zaludnienia mogą być bardziej zagrożone. Przyczyną tego jest kurz i burze piaskowe wzmagające gwałtownie zmieniający się klimat - niebezpieczeństwo, na które dopiero niedawno zaczęliśmy zwracać uwagę.



Próby ograniczenia zanieczyszczenia powietrza powinny zatem koncentrować się nie tylko na miastach, ale na całej planecie.