​Zakład Hanford - jedno z najbardziej radioaktywnych miejsc na świecie

Zakład Hanford to wycofany z eksploatacji kompleks produkcji energii jądrowej zarządzany przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych na rzece Columbia w hrabstwie Benton w stanie Waszyngton. W czasie zimnej wojny był to główny zakład produkcji plutonu dla arsenału broni jądrowej.

W założonym w 1943 r. jako część Projektu Manhattan kompleksie, w południowo-środkowym Waszyngtonie, wytworzono tu pluton do ok. 60 000 sztuk broni jądrowej, w tym partię użytą w bombie Fat Man, która 9 sierpnia 1945 r. została zdetonowana nad japońskim miastem Nagasaki. Szacuje się, że w eksplozji w Nagasaki zginęło ponad 40 tysięcy ludzi. Tysiące osób zmarło później z powodu wybuchu bomby i oparzeń oraz setki innych z powodu choroby popromiennej.



Mimo iż zakład Hanford został wycofany z eksploatacji, a wstęp do strefy jest wzbroniony, nadal znajduje się w nim ok. 60 proc. wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Placówką obecnie zarządza Departament Energii USA.



Większość odpadów produkcyjnych została zakopana pod ziemią, ale od tego czasu duże obszary wód gruntowych uległy skażeniu.