Zaginiony list Einsteina rzuca nowe światło na bardzo ważną kwestię

Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z RMIT University w Australii analizują niedawno odnaleziony list Alberta Einsteina i zawartą w nim dyskusję na temat związku między fizyką i biologią na wiele dekad przed pojawieniem się dowodów na ten temat.

List z 1949 roku omawia zmysły pszczół i ptaków oraz nawiązuje do "procesu fizycznego, który nie jest jeszcze znany".

Jak zauważają naukowcy w swoim opracowaniu, procesy fizyczne stojące za zachowaniami kilku gatunków biologicznych są dziś badane w celu zrozumienia świata przyrody, a także opracowania technologii opartych na zachowaniach, które zostały dostrojone przez tysiąclecia.



Zwłaszcza ostatnie odkrycia dotyczące ptaków wędrownych potwierdzają myśl Einsteina sprzed 72 lat. W 2008 roku naukowcy opublikowali w "The Royal Society" badania, które dowiodły, że ptaki używają pewnej formy kompasu magnetycznego do migracji i nawigacji po kuli ziemskiej. Na potrzeby tego badania naukowcy wyposażyli drozdy w nadajniki radiowe i śledzili ich migrację.



Chociaż pochodzenie tego magnetycznego zmysłu u ptaków nie zostało jeszcze w pełni zrozumiałe, jedna z teorii - przedstawiona w badaniu w czasopiśmie Nature w 2004 roku - wskazuje na wykorzystanie kwantowej losowości i splątania, z których oba są pojęciami fizyki, które zostały po raz pierwszy zaproponowane przez Alberta Einsteina.



List, który wcześniej nie był publikowany, został udostępniony naukowcom z RMIT przez Judith Davys, żonę oryginalnego odbiorcy, badacza radarów Glyna Davysa.



- Siedem dekad po tym, jak Einstein zaproponował, że nowa fizyka może pochodzić z percepcji zmysłowej zwierząt, widzimy odkrycia, które przesuwają nasze rozumienie nawigacji i podstawowych zasad fizyki - powiedział prof. nadzwyczajny RMIT Adrian Dyer.



List, którego autentyczność została potwierdzona przez Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, gdzie Einstein przekazał swoje zapiski, jest również dokumentem historycznym, który dowodzi, że Einstein spotkał się z laureatem Nagrody Nobla Karlem von Frischem, czołowym badaczem pszczół i zmysłów zwierząt.



W swoim liście Einstein pisze, że "można sobie wyobrazić, że badanie zachowania ptaków wędrownych i gołębi pocztowych może kiedyś doprowadzić do zrozumienia jakiegoś procesu fizycznego, który nie jest jeszcze znany".



Ponad 70 lat później, badania dostarczają nowego wglądu w procesy, które pozwalają ptakom wędrownym poruszać się po kuli ziemskiej i przelatywać tysiące kilometrów w ściśle określone miejsce. Procesy wykorzystywane przez zwierzęta są również stale stosowane w nowych technologiach, w tym w lotach dronów i podwodnych robotach przypominających ryby.