Zagadkowa kamienna figura odkryta w USA

Niezwykła kamienna rzeźba zakłopotała archeologów z Karoliny Północnej. Dzieło, przypominające ludzką twarz, zostało znalezione przez niejakiego Toma Giddensa, który mieszka w Newton Grove. Rolnik natrafił na artefakt podczas orania swojego pola. Gdy maszyna zatrzymała się na kamieniu, znalazca dostrzegł, że na jego odwrotnej stronie skrywa się wzór przypominający twarz.

Zdjęcie Zagadka niezwykłego posągu pozostaje bez rozwiązania /materiały prasowe

Sprawą zainteresowała się między innymi archeolog Mary Beth Fitts. Stworzyła ona model 3D kamiennej rzeźby i opublikowała w mediach społecznościowych, mając nadzieję, że ktoś będzie w stanie powiedzieć coś o pochodzeniu artefaktu.

"Nie wiemy, z jakiego okresu pochodzi. Może to być dzieło sztuki ludowej lub mogło być stworzone dawno temu. Jest zrobiony z piaskowca, który jest dość miękkim kamieniem, więc jego obróbka nie wymaga specjalnych narzędzi, co oznacza, że rzeźba mogła powstać w dowolnym momencie historii" - stwierdziła Fitts

Oznacza to mniej więcej tyle, że trudno ocenić, czy znalezisko pochodzi z okresu starożytności, czy też jest bardziej bliskie naszym czasom. Niestety, datowanie nie umożliwia nam określenia, kiedy doszło do obróbki skał, a jedynie wskazanie momentu powstania samej skały. Co za tym idzie, zagadka niezwykłego posągu pozostaje bez rozwiązania.