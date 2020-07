Za pięć lat w atmosferze będzie więcej dwutlenku węgla niż kiedykolwiek wcześniej

​Do 2025 r. w ziemskiej atmosferze będzie więcej dwutlenku węgla niż kiedykolwiek wcześniej w ciągu ostatnich 3,3 mln lat. To powody do niepokoju.

Zdjęcie Do 2025 r. w naszej atmosferze będzie najwięcej dwutlenku węgla w historii /123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton oszacowali ilość dwutlenku węgla obecnego w najcieplejszym momencie pliocenu - ok. 3,3 mln lat temu. W tym okresie poziomy mórz były wyższe, a pokrywy lodowe mniejsze. Temperatura Ziemi była o 3 stopnie Celsjusza wyższa niż obecnie. Ale wkrótce wszelkie rekordy zostaną pobite.

Reklama

Brytyjscy naukowcy wykorzystali mikroskopijny skamieniały zooplankton z osadów oceanicznych Morza Karaibskiego do określenia zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Skład ich skorup zależy od pH wody, na które z kolei wpływa poziom dwutlenku węgla w atmosferze. Prace koncentrowały się na okresie 200 000 lat - od 3,35 do 3,15 mln lat temu. Nacisk położono na czas 3,3 mln lat temu - początek plioceńskiego ocieplenia. Doprowadziło to do wzrostu średnich temperatur, które były wyższe niż obecnie.



- Wiedza o geologicznej przeszłości mówi nam o tym, jak system klimatyczny, pokrywy lodowe i poziom morza wcześniej reagowały na podwyższony poziom dwutlenku węgla. Przestudiowaliśmy ten szczególny przedział czasowy w sposób bezprecedensowy - dostarczył on wspaniałych informacji kontekstowych dla naszego obecnego stanu klimatycznego - powiedział dr Elwyn de la Vega, główny autor badań.



Dr de la Vega i jego współpracownicy ustalili, że w najcieplejszej części tego okresu poziom dwutlenku węgla w atmosferze wynosił od 380 do 420 ppm (części na milion). W maju 2020 r. przekroczył próg 417 ppm po raz pierwszy od czasu, gdy zaczęto prowadzić obserwacje.





Zdjęcie / materiały prasowe

Wartość ta zmienia się z powodu kilku czynników, ale tendencja wzrostowa jest zauważalna. W ciągu ostatniej dekady poziom dwutlenku węgla wzrastał o około 2,4 ppm rocznie. Wydaje się oczywiste, że za pięć lat przekroczy on poziom niespotykany od czasów pliocenu.



Nie tylko ilość dwutlenku węgla w atmosferze martwi ekspertów, ale także to, jak szybko się on uwalnia i jakie są jego skutki w połączeniu z innymi gazami cieplarnianymi, np. metanem.