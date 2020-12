Za 200 mln lat na Ziemi powstanie superkontynent

​Za setki milionów lat na Ziemi powstanie gigantyczny superkontynent. Superkontynenty to gigantyczne masy lądowe składające się z kilku połączonych kontynentów. Mogą ponownie pojawić się na Ziemi za 200 mln lat, co wpłynie drastycznie na klimat panujący na naszej planecie.

Naukowcy zbadali dwa scenariusze. Pierwszy, w którym ok. za 200 mln lat, prawie wszystkie kontynenty skupią się na półkuli północnej, a Antarktyda pozostanie sama na półkuli południowej. Drugi, w którym za ok. 250 mln lat, powstanie wokół równika superkontynent, który rozszerzy się równomiernie na półkulę północną i południową.



W obu przypadkach naukowcy obliczyli wpływ na klimat w oparciu o topografię superkontynentów. Ze zdziwieniem stwierdzili, że gdy kontynenty zostały zepchnięte na północ Ziemi i dominowały tereny górzyste, temperatury na świecie były znacznie niższe niż w innych modelach. Taki wynik mógł zwiastować zlodowacenie trwające co najmniej 100 mln lat.



Ziemskie kontynenty nie zawsze wyglądały tak, jak dziś. W ciągu ostatnich 3 mld lat planeta przechodziła przez wiele okresów, w których kontynenty najpierw tłoczyły się razem tworząc ogromne superkontynenty, a następnie rozpadały się.



Ostatnim superkontynentem była Pangaea, która istniała między 300 a 200 mln lat i obejmowała to, co obecnie jest Afryką, Europą, Ameryką Północną i Południową. Przed Pangaeą można było zaobserowwać superkontynent Rodinia, który powstał 900-700 milionów lat temu, a jeszcze wcześniej była Nuna, która powstała 1,6 miliarda lat temu i rozpadła się 1,4 miliarda lat temu.



Przyszły superkontynent może nazywać się Aurica (zlokalizowany wokół równika) lub Amazja (w okolicach bieguna północnego). Nie ma pewności, czy jeden z nich faktycznie powstanie, ale wskazuje na to obecna tektonika płyt.



To nie jedyny czynnik, który ma znaczenie. Za 250 mln lat Ziemia będzie wirować nieco wolniej niż teraz, co będzie miało wpływ na zachowanie płyt tektonicznych.