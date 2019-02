Z krypty w Dublinie skradziono głowę 800-letniego krzyżowca

Głowa 800-letniej mumii krzyżowca z krypty w St. Michan's Church w Dublinie została skradziona. Złodzieje uszkodzili także inne szczątki.

Zdjęcie Mumie z St. Michan's Church /materiały prasowe

Zgodnie z wydanym oświadczeniem, wandale włamali się do podziemi kościoła w weekend, gdzie "zbezcześcili" ciała pochowanych w nim mumii. Personel St. Michan's Church odkrył to w poniedziałek po południu.



Oprócz dekapitacji mumii znanej jako "Krzyżowiec" i odwrócenia jej w trumnie, uszkodzono także 400-letnie pozostałości mumii znanej jako "Zakonnica".



- Chciałbym zaapelować do sumienia osób odpowiedzialnych za zbezczeszczenie tego miejsca o zwrócenie głowy Krzyżowca na należne mu miejsce - powiedział archidiakon David Pierpoint.



Irlandzka policja bada incydent. Jest to już kolejny akt wandalizmu, do jakiego doszło w krypcie - poprzedni miał miejsce w 1996 r.



St. Michan's Church pochodzi z 1095 r., ale pod obecną postacią istnieje od 1685 r. Krypty kościoła skrywają wiele mumii, chociaż ich historia nie jest w pełni znana. Ciała Krzyżowca i Zakonnicy zostały naturalnie zmumifikowane dzięki panującej tam suchej atmosferze wynikającej z otoczenia wapiennych ścian wysysających wilgoć z powietrza. Teraz najważniejsze jest zabezpieczenie krypty.



Naukowcy uważają, że Krzyżowiec brał udział w Czwartej Krucjacie, która trwała w latach 1202-1204. Mierząca ponad 2 m wysokości mumia musiała mieć złamane nogi, by zmieściła się w trumnie.