Wzrost aktywności wulkanu Anak Krakatau

​Anak Krakatau - najbardziej niesławny wulkan na Ziemi w ostatnich tygodniach jest bardziej aktywny. Wyrzuca ze swojego wnętrza żarzące się "bomby" z lawy i emituje duże ilości popiołu do atmosfery.

Anak Krakatau coraz bardziej aktywny

Na stronie Volcano Discovery opublikowano czarno-białe, poklatkowe wideo, na którym widać trwającą kilka minut nocną erupcję Anak Krakatau. Na materiale można zobaczyć "bomby lawowe" wyrzucane z wnętrza wulkanu. Naukowcy zauważyli, że wulkan emituje dużo gazu i pary w małych eksplozjach.

Cały czas jest aktywny, choć nie wiadomo, czy czeka nas większa erupcja.

Satelita Terra należący do NASA przeanalizował smugi popiołu emitowane przez wulkan. Kolor smugi wskazuje, że najprawdopodobniej składa się ona z pary wodnej i gazu.



- Możliwe, że cięższe emitowane cząsteczki popiołu pozostają niżej w atmosferze i są transportowane na północ przez wiatr zbliżony do powierzchni ziemi. W przeciwieństwie do tego, każda woda i gazy, które są lżejsze, byłyby transportowane wyżej i szybko skraplałyby się w atmosferze - powiedziała Verity Flower, wulkanolog NASA.



Wulkan Anak Krakatau, rok 2008.

Naukowcy zaobserwowali, że aktywność wulkanu wzrosła w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W promieniu 2 km od krateru odnotowano wypływy lawy i opady popiołu. Eksperci nie wiedzą jeszcze, czy czeka nasz jakaś potężna erupcja. Monitorują sytuację.