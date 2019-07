Wyspa uformowana przez trzęsienie ziemi zniknęła

Mała błotnista wyspa u wybrzeży Pakistanu zniknęła na skutek erozji morskiej. Nastąpiło to zaledwie sześć lat po jej uformowaniu się w wyniku trzęsienia ziemi. To pokazuje siłę przyrody.

Zdjęcie Porównanie zdjęć satelitarnych Zalzala Koh

Zalzala Koh, czyli Góra Trzęsienia Ziemi, powstała w 2013 r. po trzęsieniu ziemi o sile 7,7 w skali Richtera, które nawiedziło zachodni Pakistan. Wyspa mierzyła zaledwie 20 m wysokości, 90 m szerokości i 40 m długości. Była wypełniona błotnym osadem pochodzącym z aktywności płyt tektonicznych.



Wyspy powstałe w wyniku aktywności tektonicznej lub erupcji wulkanów pojawiają się i znikają. Tak samo było z Zalzala Koh. Do 2016 r. niewiele pozostało z wyspy, a najnowsze zdjęcia satelitarne potwierdzają, że fale Morza Arabskiego wypłukały ją całkowicie.



Zalzala Koh na razie może być niewidoczna, ale to nie znaczy, że całkowicie zniknęła. Naukowcy zauważyli ślady osadów krążących w okolicy, co oznacza, że w wyniku kolejnych wydarzeń geologicznych wyspa może uformować się ponownie.



