Wyjątkowi prelegenci znów w Krakowie - Talk’N’Roll

Technologia da się lubić, zmienia świat i jest źródłem wielu inspiracji wykraczających poza jej ramy. To właśnie po raz kolejny chcą udowodnić organizatorzy konferencji Talk’N’Roll, która odbędzie się 26 września w Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha w Krakowie.

Konferencja Talk’N’Roll organizowana przez pracowników firmy Sabre na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń w Krakowie. Jej celem jest poszerzanie horyzontów, rozmowa o ideach wartych rozgłosu oraz wspólne dyskusje, które mogą stać się impulsem do dalszego rozwoju.



Crafting the future, NOW

Hasłem tegorocznej edycji jest “Crafting the future, NOW" i właśnie wokół tworzenia przyszłości będą skupiać się wystąpienia gości zaproszonych do udziału w konferencji. Organizatorzy ponownie zadbali o to, aby na scenie zaprezentowali się ludzie z różnych obszarów zainteresowań. W gronie 11 prelegentów znaleźli się m.in. Szymon Hołownia, Ireneusz Krosny, Krystyna Czubówna, czy Sebastian Drzewiecki - dyrektor zarządzający Sabre Polska, niemniej każde wystąpienie z pewnością wniesie coś nowego w postrzeganie rzeczywistości.- Dzięki naszej konferencji chcemy pokazać, że z programowania, informatyki i nowych technologii można czerpać inspirację do tworzenia ciekawych i ambitnych projektów, wykraczających daleko poza ramy tych dziedzin - mówi Michał Winkler, jeden z organizatorów konferencji.



Udział w piątej edycji konferencji Talk’N’Roll jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie. Impreza odbędzie się 26 września w Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha, a transmisja z wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem YouTube - na kanale Sabre Poland.