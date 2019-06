Wybuch wulkanu obserwowany z pokładu ISS

Wulkan Rajkokie znajduje się na małej wyspie w kształcie jaja na rosyjskiej Kamczatce. Wulkan przez prawie sto lat był nieczynny, a okres spokoju zakończył się 22 czerwca. Erupcję obserwowano z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Zdjęcie Erupcja wulkanu Rajkokie /materiały prasowe

Erupcja wulkanu została uchwycona ok. 4:00 rano czasu lokalnego 21 czerwca, kiedy pióropusz brązowego pyłu wulkanicznego i gazów wystrzelił w kierunku atmosfery tworząc krater o szerokości 700 m. Co najciekawsze, ta erupcja była całkowicie "nieoczekiwana".



Pióropusze popiołu wzniosły się na wysokość ok. 13 km nad poziomem morza, a niektóre satelity wskazywały, że osiągnęły wysokość nawet 17 km. Popiół wulkaniczny zawiera fragmenty skał i szkła wulkanicznego, które mogą stanowić zagrożenie dla przelatujących samolotów.



Po erupcji, pióropusz został wciągnięty do burzy na Północnym Pacyfiku i obecnie dryfuje nad Morzem Beringa. Czujniki satelitarne śledzą gazy wulkaniczne, które przemieszczają się w atmosferze po erupcji.



Uważa się, że poprzednie erupcje wulkanu Rajkokie miały miejsce w 1924, a wcześniej w 1778 r.