​Naukowcy ostrzegają, że wulkan Nevado de Toluca wkrótce może wybuchnąć. Niepokojące jest to, że znajduje się on zaledwie 80 km od Mexico City, stolicy Meksyku - obszar metropolitalny tego regiony zamieszkuje ponad 21 mln ludzi.

Zdjęcie Wulkan Nevado de Toluca jest uśpiony od 3000 lat /123RF/PICSEL

Stratowulkan Nevado de Toluca jest czwartym co do wysokości szczytem Meksyku. Pozostaje uśpiony od 3000 lat, ale wkrótce może się to zmienić. Szwajcarscy wulkanolodzy ostrzegają, że ze względu na duże pokłady magmy zgromadzone we wnętrzu, wulkan wkrótce może wybuchnąć.

Reklama

Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu w Heidelbergu opracowali nowy sposób przewidywania ryzyka erupcji wulkanów. Wykorzystali oni kryształy cyrkonów, minerałów obecnych w skałach wulkanicznych, do określenia, kiedy może dojść do potencjalnego wybuchu Nevado de Toluca.



Uczeni ustalili, że może dojść do uwolnienia do 350 km3 magmy - to ok. cztery razy więcej niż zawartość wody w Jeziorze Genewskim. Wyniki pracy zostały opublikowane w "Nature Communications".



Nowo opracowana technika może zostać zastosowana do niemal każdego wulkanu na świecie. A ponieważ w pobliżu wulkanów mieszka ok. 800 mln ludzi, może okazać się to skuteczne narzędzie do ocalenia wielu osób.



Przewidywanie zachowania wulkanów jest niezwykle trudne, gdyż ich komory magmowe znajdują się głęboko pod ziemią (do 10 km), więc bezpośrednie pomiary nie są możliwe. Wykorzystując cyrkonową geochronologię oraz modelowanie termiczne, udało się ocenić procesy zachodzące we wnętrzu Nevado de Toluca.



Zdjęcie Wulkan Nevado de Toluca. Fot. Juan Carlos Fonseca Mata / Wikipedia

- Cyrkony to małe kryształy znajdowane w skałach wyrzucanych przez wulkany. Zawierają uran i tor. Rozpad tych radioaktywnych pierwiastków pozwala ocenić, kiedy doszło do krystalizacji. Dodatkowo, cyrkon krystalizuje tylko w określonym zakresie temperatur. Dzięki tym dwóm parametrom, możemy ustalić, jak szybko magma ochładza się pod wulkanem. To tak, jak z garnkiem - im jest on większy, tym więcej czasu potrzeba na jego schłodzenie - powiedział Gregor Weber z Uniwersytetu Genewskiego.

Badacze uważają, że metoda ta jest dwa razy dokładniejsza, niż inne stosowane do tej pory.



To niestety oznacza, że Nevado de Toluca wkrótce może wybuchnąć. Nie wiadomo jednak, kiedy miałoby się to zdarzyć.