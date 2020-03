Wizerunek tajemniczej bestii w szambie z XIV w.

Archeolodzy odkryli szambo z XIV w., które przeszło ogromną metamorfozę, przekształcają się z pomieszczenia na ludzkie odchody w modną piwnicę.

Zdjęcie Odkryto szambo, które zostało zamienione na piwnicę /materiały prasowe

Od momentu odkrycia szamba w Londynie pod koniec 2019 r. naukowcy z Museum of London Archaeology (MOLA) zbadali jego strukturę i znaleźli wiele bezcennych artefaktów, w tym pozłacany pierścień, żelazną ostrogę dla koni i widelec z czasów średniowiecza. To nie wszystko. Odkryto także tajemniczą płytkę z wizerunkiem "dziwnego mitycznego stworzenia z ludzką głową i ogonem przypominającym liść".



Szambo zostało odkryte podczas przygotowań piwnicy w Courtauld Institute of Art przed budową. Szambo ma rozmiar 4,5 na 4,5 m i jest zbudowane z kredowych ścian o szerokości ok. 1 m. Ma głębokość ponad 4 m, więc samodzielne wydostanie się z niego nie byłoby możliwe.



Z szamba prawdopodobnie korzystali mieszkańcy i goście Chester Inn, gdzie przebywał biskup Chester podczas pobytu w Londynie. Wstępne badania sugerują, że jako pojemnik na ludzkie odpady, obiekt służył przez ok. 100 lat, chociaż "rutynowo było czyszczone". To oznacza, że realny okres użytkowania mógł być dłuższy niż wstępne szacunki.



Zdjęcie Wizerunek bestii na płytce znalezionej w dawnym szambie / materiały prasowe

- Mamy nadzieję, że uda nam się udoskonalić naszą interpretację, gdy całym materiał zostanie odpowiednio oceniony - powiedziała archeolożka Antonietta Lerz z MOLA.



Do XVII w. szambo zostało przekształcone w piwnicę. W następnych dziesięcioleciach dodano kilka warstw cegieł, a ostatnia pochodzi z XVIII w. Wreszcie, w XIX w., w północno-zachodnim rogu szopy dodano małą latrynę.



Najciekawszym znaleziskiem jest płytka podłogowa zawierająca wizerunek mitycznej bestii, której nie widziano w żadnych innych źródłach historycznych. Pochodzi ona z okresu lat 1350-1390 i jest częścią panelu wykonanego w wiosce Penn.