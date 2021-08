Fizycy z Lawrence Livermore National Laboratory skoncentrowali gigantyczny zestaw prawie 200 wiązek laserowych na maleńkim punkcie, aby wytworzyć potężny wyrzut energii. Osiągnięto wydajność ponad 1,3 megadżula (MJ), co oznacza 8-krotny wzrost w stosunku do eksperymentów przeprowadzonych wiosną 2021 roku i 25-krotny wzrost w stosunku do rekordowej wydajności NIF z 2018 roku. Chociaż trwał on bardzo krótko - zaledwie 100 bilionowych części sekundy - to przybliża naukowców do Świętego Graala energetyki. Mowa o budowie reaktora termojądrowego, który tworzy więcej energii niż zużywa.

- Ten wynik to historyczne wydarzenie w badaniach nad fuzją jądrową - powiedział Kim Budil, dyrektor Lawrence Livermore National Laboratory, które prowadzi National Ignition Facility w Kalifornii, gdzie eksperyment miał miejsce.



Fuzja jądrowa jest uważana przez niektórych naukowców za potencjalną energię przyszłości, szczególnie dlatego, że wytwarza niewiele odpadów i nie powoduje emisji gazów cieplarnianych.



Różni się ona od rozszczepienia - techniki stosowanej obecnie w elektrowniach jądrowych - gdzie wiązania ciężkich jąder atomowych są rozrywane w celu uwolnienia energii. W procesie syntezy jądrowej dwa lekkie jądra atomowe łączą się, tworząc jedno ciężkie.



W nowo przeprowadzonym eksperymencie, naukowcy użyli dwóch izotopów wodoru, które dały początek helowi. Podobne procesy zachodzą w gwiazdach, także we wnętrzu Słońca.



- Zespoły NIF wykonały niezwykłą pracę. To najbardziej znaczący postęp w dziedzinie fuzji jądrowej od czasu rozpoczęcia prac nad nią w 1972 roku - powiedział prof. Steven Rose z Imperial College London.



Wielu ekspertów jest zdania, że przekształcenie tej koncepcji w odnawialne źródło energii elektrycznej nie będzie łatwe. Konieczne będzie pokonanie wielu wyzwań technicznych. Jednym z nich jest opisywany tu "zapłon", który jest potrzebny do zainicjowania procesów syntezy termojądrowej.