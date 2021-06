​Czy można przechowywać dane w DNA? Naukowcy zastanawiają się nad tym od dawna. Teraz zespół uczonych z MIT wykazał, że pliki można przechowywać w różnych fragmentach materiału genetycznego, a podczas odczytu składać je w całość. To może być przełom.

Zdjęcie DNA do przechowywania danych? To możliwe / 123RF/PICSEL

Reklama

Na świecie istnieje ponad 10 bilionów gigabajtów danych, a każdego dnia powstaje co najmniej 2,5 mln gigabajtów kolejnych. Wszystkie te dane - filmy, zdjęcia, muzyka - są przechowywane w gigantycznych centrach danych, których utrzymanie jest drogie i skomplikowane. Stanowi to poważny problem, ponieważ świat jest coraz bardziej zdigitalizowany, a potrzeby związane z archiwizacją rosną.

Reklama

Już od jakiegoś czasu sugerowano, że DNA nadaje się do przechowywania dużych ilości danych bez zajmowania miejsca i ponoszenia kosztów związanych z centrami danych. Naukowcy MIT twierdzą, że wszystkie cyfrowe dane na świecie mogłyby teoretycznie zmieścić się w jednym kubku wypełnionym DNA.



Wynika to z dużej gęstości DNA, która pozwala na przechowywanie ogromnych ilości danych w stosunku do jego wielkości. Chociaż wcześniej widzieliśmy przykłady przechowywania danych cyfrowych w DNA, takich jak teksty lub obrazy, nowe badania skupiają się na ważnym aspekcie rozwijającej się technologii - pobieraniu potrzebnych informacji z wielu kawałków DNA przechowujących wiele plików.



Naukowcy MIT zademonstrowali, że można to zrobić z użyciem 6-mikrometrowej cząsteczki krzemionki przechowującej 20 obrazów. Krótkie sekwencje DNA zostały użyte jako etykiety z zawartością pliku, umożliwiając badaczom skuteczne wyciągnięcie poszczególnych obrazów, które chcieli wydobyć z albumu przechowywanego w DNA.



Choć może się to wydawać niezwykłe, DNA oferuje wiele korzyści, jeśli chodzi o masowe przechowywanie danych i to nie tylko ze względu na swoją wysoką gęstość. Według badaczy, dane przechowywane w ten sposób byłyby "niezwykle stabilne".



Zdjęcie (zdjęcie ilustracyjne) / 123RF/PICSEL

- Potrzebujemy nowych rozwiązań do przechowywania tych ogromnych ilości danych, które gromadzi świat, zwłaszcza danych archiwalnych. DNA jest tysiąc razy gęstsze niż pamięć flash, a inną interesującą właściwością jest to, że po stworzeniu polimeru DNA nie zużywa żadnej energii. Można zapisać DNA, a następnie przechowywać je na zawsze - powiedział prof. Mark Bathe z MIT.



Przechowywanie danych w DNA to przyszłość, ale droga do realizacji tego celu jeszcze daleka.