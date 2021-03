Wielki naukowiec z radą dla osób cierpiących na depresję

​Stephen Hawking pozostawił po sobie nie tylko liczne osiągnięcia naukowe, ale także radę dla osób cierpiących na depresję.

Zdjęcie Stephen Hawking porównał depresję do czarnej dziury /AFP

Stephen Hawking był znany z dostarczania złożonych, ale bezcennych spostrzeżeń na temat przestrzeni, czasu i najdrobniejszych szczegółów fizyki teoretycznej. Jednak w wystąpieniu z 2016 r., legendarny fizyk zastosował swój błyskotliwy umysł do bardziej emocjonalnej kwestii.

Hawking wygłosił przejmujące przesłanie do osób cierpiących na depresję, dokonując poetyckiego porównania depresji do czarnej dziury - bez względu na to, jak ciemne się wydają, da się z nich uciec.



- Przesłaniem tego wykładu jest to, że czarne dziury nie są tak czarne, jak się je maluje. Nie są one wiecznymi więzieniami, za jakie je kiedyś uważano. Rzeczy mogą wydostać się z czarnej dziury zarówno na zewnątrz, jak i prawdopodobnie do innego Wszechświata, więc jeśli czujesz, że jesteś w czarnej dziurze, nie poddawaj się - jest wyjście - powiedział Stephen Hawking.



Stephen Hawking zmarł 14 marca 2018 r. w wieku 76 lat. Przeżył 55 lat ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS), chorobą neurodegeneracyjną mogącą prowadzić do całkowitego paraliżu. W trakcie diagnozy, lekarze mówili, że zostały mu 2-3 lata życia.