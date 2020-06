Wielki Mur Chiński nie powstał w celach obronnych

​Najbardziej wysunięty na północ fragment Wielkiego Muru Chińskiego, znany jako Linia Północna, został po raz pierwszy zmapowany. Dzięki temu, naukowcy byli w stanie zweryfikować, jak struktura ta odnosi się do mongolskiego władcy Czyngis-chana.

Zdjęcie Naukowcy poznają tajemnice Wielkiego Muru Chińskiego /123RF/PICSEL

Wielki Mur Chiński rozciąga się na długości 6500 km. Został zbudowany odcinek po odcinku i składa się z wielu fortyfikacji używanych do obrony. Długo spekulowano, że niezwykle enigmatyczna Linia Północna, ciągnąca się przez 737 km przez mongolski step, była używana do obrony chińskiego imperium Liao przed Czyngis-chanem.

Nowe badania sugerują, że mur prawdopodobnie nie został zbudowany w celach obronnych, ale zamiast tego pomógł monitorować i kontrolować plemiona nomadów, które rutynowo napadały na Chiny.



Linia Północna została zbudowana między 1000 a 1300 r. i znajduje się głównie w Mongolii, a tylko jej niektóre części są obecne we współczesnej Rosji i Chinach. Aby określić jej przeznaczenie, międzynarodowy zespół archeologów z Uniwersytetu w Yale systematycznie mapował ten odcinek i przeprowadzał szczegółowe badania niewielkiej części muru i jej pobliskich struktur. Uczeni zbadali 72 konstrukcje stojące wzdłuż muru, zorganizowane w małe skupiska oddalone od siebie o ok. 30 km.



- Nasza analiza muru sugeruje, że nie został on zbudowany w celu obrony przed dużymi armiami inwazyjnymi, a nawet przed nomadycznymi najazdami na ziemie osiadłe, lecz w celu monitorowania i kontrolowania ruchów populacji nomadów i ich stad - powiedział prof. Gideon Shelach-Lavi z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, jeden z autorów badań.



Co więcej, ta część muru miała na celu rozszerzenie wpływu dynastii Liao i wprowadzenie kontroli nad nomadami żyjącymi na terytorium północnym. Budowle związane z Wielkim Murem Chińskim nie są zlokalizowane na wysokich wzniesieniach, a na nizinach, blisko dróg.



Te badania mogą być bodźcem do nowego spojrzenia na inne mury na całym świecie, o których twierdzi się, że powstały w celach obronnych.