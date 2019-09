Wielka Rafa Koralowa w coraz gorszym stanie

​Wielka Rafa Koralowa jest w coraz gorszej kondycji. Jej stan zmienił się ze "złego" w "bardzo zły". To efekt zmian klimatycznych.

Zdjęcie Wielka Rafa Koralowa umiera coraz bardziej /123RF/PICSEL

Fale upałów są bezpośrednim zagrożeniem dla Wielkiej Rafy Koralowej. W połączeniu ze słabą jakością wód przybrzeżnych i utratą siedlisk, prowadzi do obumierania wielu organizmów.

"Zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie dla długoterminowych perspektyw regionu. Znaczące globalne działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym mają kluczowe znaczenie dla ratowania Wielkiej Rafy Koralowej" - czytamy w raporcie.



Naukowcy twierdzą, że na rafę wywierane są znaczne naciski, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, co powinno zmienić strategię ochrony rafy. Co ciekawe, w ocenie ponad 30 składników zdrowia ekosystemu, odkryto, że zaledwie 60 proc. pozostaje w "dobrej" albo "bardzo dobrej kondycji".



Wielka Rafa Koralowa jest jednym z najbardziej złożonych systemów naturalnych na świecie, choć w ostatnich latach jej stan znacznie się pogorszył. W 2016 i 2017 r. doszło do masowych przypadków blaknięcia koralowców, które doprowadziły do śmierci nie tylko koralowców, ale i wielu ryb oraz bezkręgowców.