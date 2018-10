Większość sprzedawanej soli stołowej zawiera drobiny mikroplastików

Ponad 90 proc. soli stołowej sprzedawanej i spożywanej na całym świecie może zawierać mikroplastiki. Oznacza to, że przeciętna dorosła osoba może spożywać razem z solą ok. 2000 mikroplastików rocznie.

Zdjęcie Sól, którą spożywamy na co dzień może być niebezpieczna /123RF/PICSEL

Mianem mikroplastików oznacza się fragmenty tworzyw sztucznych, które mają mniej niż 5 mm długości (wielkość nasiona sezamu) i powstają podczas degradacji większych materiałów. Znajduje się je głównie w kosmetykach, środkach czyszczących i pastach do zębów. Mikroplastiki są na tyle małe, że przechodzą przez większość standardowych filtrów wody i dostają się do systemów wodnych na całym świecie, skąd trafiają na nasze talerze.



Aby zrozumieć, w jaki sposób wszechobecne mikroplastiki trafiają do soli spożywczej, badacze z Korei Południowej połączyli siły z grupą z Greenpeace East Asia, aby porównać rozprzestrzenianie się mikroplastików w środowisku. Spośród 39 marek soli morskiej pozyskiwanej w 21 krajach w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, aż 36 zawierało mikroplastiki. Ilość drobin tworzyw sztucznych zależała od marki i kraju pochodzenia. Naukowcy nie opublikowali nazw producentów, by nie szerzyć niepotrzebnej paniki.



Poziomy mikroplastików były szczególnie wysokie w soli spożywanej w Azji, jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów na świecie, zwłaszcza w Indonezji. Co więcej, sól pochodząca z wody morskiej była bardziej zanieczyszczona. Sól morska powstaje w wyniku odparowania wody oceanicznej, a ponieważ jest zazwyczaj poddawana niewielkiej obróbce, często zawiera śladowe ilości minerałów i pierwiastków (nie tworzyw sztucznych).



Udowodniono, że tylko trzy rodzaje soli produkowane na Tajwanie (rafinowana sól morska), Chinach (sól lądowa) i Francji (nierafinowana sól morska wytwarzana przez odparowanie słoneczne) nie zawierały mikroplastików.



- Nasze odkrycia sugerują, że spożycie przez człowieka mikroplastików za pośrednictwem produktów morskich jest silnie związane z emisjami plastiku w danym regionie. Aby ograniczyć narażenie społeczeństwa na mikroplastik, wymagane są środki zapobiegawcze, takie jak ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych - powiedział prof. Seung-Kyu Kim, główny autor raportu.



Wpływ spożywania mikroplastiku na zdrowie nie jest jeszcze znany, ponieważ jest to stosunkowo nowy obszar badań. Według danych ONZ, mikroplastik zaczął pojawiać się w produktach ok. 50 lat temu i od tego czasu na stałe zagościł w naszej diecie.