Wewnątrz diamentu znaleziono nieznany nauce minerał

Minerał nazwany Goldschmidtite na cześć ojca chrzestnego współczesnej geochemii - Victora Moritza Goldschmidta - został znaleziony przez pewnego studenta z Uniwersytetu Alberty. Diament, z którego wydobyto ziarno ciemnozielonego minerału, został wydobyty w Południowej Afryce. Naukowcy ustalili, że diament powstał ok. 170 km pod powierzchnią Ziemi w temperaturze 1190oC.



Większość naturalnie występujących diamentów powstało przed miliardami lat w płaszczu Ziemi. Ponieważ nowo odkryty minerał jest zamknięty wewnątrz diamentu, można założyć, że powstał w tych samych warunkach, co przebadany diament. Ale analiza składu chemicznego minerału nie zgadza się z tym, czego można by się spodziewać w płaszczu Ziemi.



Goldschmidtite wykazuje duże stężenie niobu, potasu, lantanu i ceru. To zaskakujące, ponieważ w pozostałej części płaszcza dominują pierwiastki takie jak magnez i żelazo.

Płaszcz Ziemi jest gruby na ponad 1800 km i znajduje się między skorupą a rdzeniem. Naukowcy zaskakująco mało wiedzą o tej ogromnej części naszej planety, ponieważ trudno ją badać. Najwięcej informacji dostarczają nam minerały wydobywane z płaszcza ziemskiego.



Biorąc pod uwagę skład Goldschmidtite, zrozumienie kompozycji płaszcza Ziemi może być poza naszym zasięgiem.