Węch mamy po neandertalczykach?

Mimo że neandertalczycy wyginęli dziesiątki tysięcy lat temu, ich wpływ na ludzi współczesnych pozostaje zauważalny. Każdy z nas ma w swoim DNA cechy odziedziczone po neandertalczyków.

Zdjęcie Centromer to region dzielący chromosom na ramiona /123RF/PICSEL

Obecność tych genów nie jest już zaskakująca, ale teraz naukowcy znaleźli lokalizację tego materiału genetycznego. Gromadzi się on głównie w centromerach, czyli przewężeniach chromosomów, dzielących je na dwa ramiona. To dzięki centromerom chromosomy zawdzięczają swój charakterystyczny kształt "X".



Ponieważ centromery mają wiele powtarzających się genów, ciężko odwzorować znajdujące się tam informacje. Pomimo tych trudności naukowcom udało się je przeanalizować i prześledzić ścieżkę ewolucji.



Odkryto, że niektóre geny neandertalczyków znajdują się w centromerach chromosomu 11. Może o odgrywać rolę w kształtowaniu naszych zmysłów. Ludzie mają ok. 400 genów zapachowych, a 34 z nich znajduje się na chromosomie 11. To oznacza, że węch mamy odziedziczony częściowo po neandertalczykach.