14 września ogromna asteroida minie naszą planetę! "Asteroida jest większa od najwyższych budynków na Ziemi" - podkreśla CNN.

Ziemię minie - z prędkością ok. 23 tys. km na godzinę - asteroida 2000 QW7. Ma ona od 290 do nawet 650 metrów średnicy. Dla porównania - najwyższy budynek na Ziemi, drapacz chmur Burdż Chalifa w Dubaju liczy 828 metrów.2000 QW7 ma zbliżyć się do naszej platnety na odległość ok. 5,3 mln km.

Czy asteroida zagraża Ziemi? Astronomowie twierdzą, że nie. Ciało niebieskie znajduje się jednak pod stałą obserwacją Centrum Badania Bliskich Ziemi Obiektów NASA.