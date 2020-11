W USA znaleziono nietknięty meteoryt

​Co roku na Ziemi lądują setki meteorytów. Niektóre są cenniejsze od pozostałych. Właśnie taką kosmiczną skałą jest meteoryt hamburski.

Zdjęcie Meteoryt hamburski /materiały prasowe

Większość wyjątkowych meteorytów jest określana przez ich pochodzenie. Szczególną cechą meteorytu hamburskiego jest to, że jest on nietknięty.

Związki organiczne stanowią podstawę dla życia, a jedna z popularnych hipotez głosi, że ich przybycie na naszą planetę było niezbędne dla rozwoju całej flory i fauny. Chociaż od dawna wiadomo, że niektóre meteoryty skrywają związki organiczne, zazwyczaj znajdujemy je dopiero po tym, gdy wylądują na naszej planecie. A to oznacza, że mogą one zostać już przekształcone.



- Naukowcy badający meteoryty czasami zadają sobie pytanie: czy kiedykolwiek widzieliśmy w nich oznaki życia? Zawsze odpowiadam, że każdy meteoryt jest pełny życia - życia ziemskiego. Gdy tylko wyląduje, błyskawicznie zostaje pokryty mikroorganizmami. Mamy sporo meteorytów z porostami, które na nich rosną - powiedział dr Philipp Heck z Field Museum.



16 stycznia 2018 r., 674 osoby z Georgii zgłosiły jasną kulę ognia. Fragmenty skały kosmicznej były wielkości gradu, co pozwalało na śledzenie ich drogi za pomocą radaru meteorologicznego. Stanowiło to doskonałą wskazówkę, gdzie znajdowało się miejsce lądowania tych odłamków, które przetrwały wejście w atmosferę. Dwa dni później pozyskano sześć fragmentów, a w ciągu następnych dwóch tygodni zebrano kolejne 13 kawałków o łącznej masie 1 kg.



Co ciekawe, kilka fragmentów wylądowało na zamarzniętym Strawberry Lake w amerykańskim stanie Michigan. Meteoryty nie wpadły do wody, więc były nietknięte. Właśnie jednym z nich jest meteoryt hamburski (znaleziony w pobliżu miejscowości Hamburg).



Zdjęcie Przykładowy fragment znalezionego meteorytu - w tym przypadku to Curious Marie z meteorytu Allende / materiały prasowe

Jest to meteoryt należący do klasy chondrytów H4 - należy do niej ok. 4 proc. wszystkich znanych obiektów.



- Widzieliśmy, że minerały nie uległy większym zmianom, a później okazało się, że meteoryt zawierał bogate zasoby pozaziemskich związków organicznych - powiedział Heck.

W meteorycie zidentyfikowano ok. 2600 różnych związków organicznych.



Meteoryt ma ok. 40-60 cm szerokości i pochodzi z większej asteroidy, która uformowała się ok. 4,5 mld lat wcześniej.