W Turcji znaleziono ślady tajemniczego królestwa

W Turcji odkryto ślady tajemniczego starożytnego królestwa zapomnianego przez historię. Czy to królestwo należące do mitycznego króla Midasa?

Zdjęcie Fragment tajemniczej steli /materiały prasowe

Mówiono, że wszystko, czego dotknął, zmieniało się w złoto. Ale przeznaczenie w końcu dogoniło legendarnego króla Midasa i wydaje się, że na kronikę jego upadku natrafiono w Turcji.



W ubiegłym roku archeolodzy badali starożytny kopiec w środkowej Turcji o nazwie Türkmen-Karahöyük. Cały region - równina Konya - obfituje w zapomniane metropolie, ale mimo tego, badacze nie byli gotowi na znalezisko. Lokalny rolnik natrafił na dziwny kamień oznaczony nieznanym napisem.



- Widzieliśmy jak wystaje z wody, więc zeskoczyliśmy prosto do kanału, brodząc w wodzie po pachy. Od razu było jasne, że trafiliśmy na fragment zapisany w języku luwijskim, którego używano w epoce brązu i żelaza w tej okolicy - powiedział James Osborne z Uniwersytetu w Chicago, jeden z członków grupy archeologów.



Szybko odkryto, że hieroglify na starożytnym bloku kamiennym, zwanym stelą, opisują zwycięstwo wojenne. Mowa dokładnie o porażce Frygii, królestwa Anatolii, które istniało ok. 3000 lat temu.



Królestwem Frygii rządziło kilku różnych władców nazywanych Midas, ale wiek steli oparty na analizie językowej, sugeruje, że hieroglify mogą odnosić się do króla Midasa o "złotym dotyku".



Zdjęcie Kopiec Türkmen-Karahöyük / materiały prasowe

Na steli był również specjalny hieroglificzny symbol informujący, że wiadomość o zwycięstwie w bitwie przyszła od człowieka Hartapu. Hieroglify sugerują, że Midas został schwytany przez siły Hartapu.



Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że historycy nic nie wiedzą ani o królu Hartapu, ani o królestwie, którym władał. Być może kopiec Türkmen-Karahöyük był stolicą Hartapu, a całe królestwo obejmowało ok. 300 akrów terenu w czasach swojej świetności.



- Nie mieliśmy pojęcia o istnieniu tego królestwa - wyjaśnił Osborne.



Konieczne są dalsze wykopaliska archeologiczne, by zbadać historię tego regionu i tajemniczego królestwa.