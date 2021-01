W Tanzanii odkryto ślady ludzi sprzed 2 mln lat

​W Tanzanii odkryto ślady działalności człowieka sprzed ponad 2 mln lat.

Zdjęcie Pozostałości kultury olduwajskiej sprzed blisko 2 mln lat /materiały prasowe

Naukowcy z Kanady i Tanzanii, współpracujący z zespołami z Afryki, Ameryki Północnej i Europy dokonali opisu dużego zbioru narzędzi kamiennych i kościanych. Uczeni zbadali również drobne mikroskopijne odłamki krzemionki, pyłki roślinne i unoszący się w powietrzu węgiel drzewny powstający w wyniku naturalnych pożarów występujący na równinach Serengeti.

Zebrane dane przedstawiają najwcześniejsze dowody na działalność człowieka w wąwozie Olduvai, sięgające ok. 2 mln lat temu. Te wyniki są ważnym krokiem w wypełnianiu luki między skamieniałościami kontekstem środowiskowym, a elementami kulturowymi pozostawionymi przez przodków ludzi współczesnych. Wykorzystane dane uzyskano podczas eskploracji niezbadanej zachodniej części starożytnego dorzecza w miejscowości znanej jako Ewass Oldupa.



Odkryte narzędzia należały do kultury olduwajskiej. Pokazują, że przodkowie ludzi używali prymitywnych narzędzi miliony lat temu. Obecność zarówno narzędzi kamiennych, jak i skamieniałości zwierzęcych udowodniły, że ludzie i fauna gromadzili się wokół źródeł wody. Starożytni ludzie nosili ze sobą fragmenty skał, które używali jako narzędzia, a które zostały pozyskane ok. 12 km od wąwozu Olduvai.



Wcześni ludzie mieli również zdolność do przetrwania w zmieniającym się środowisku. Badania wykazały, że ludzie przybywali do Ewass Oldupa w celu wykorzystania lokalnych zasobów przez ponad 200 000 lat, pomimo znaczących i szybkich zmian w krajobrazie. Odkryte w tym miejscu artefakty pochodzą z ery wczesnego plejstocenu, około 2 milionów lat temu.



Nie jest jasne, który gatunek człowiekowatych wytworzył te narzędzia, w badaniach nie odkryto żadnych skamieniałości hominidów. Młodsze osady ze stanowiska archeologicznego oddalonego o 350 metrów zawierały szczątki homo habilis.