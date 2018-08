W Szkocji hodują łososie karmione paszą modyfikowaną genetycznie

Naukowcy z regionu Highlands w Szkocji karmią łososie hodowlane paszą wytworzoną z genetycznie modyfikowanych upraw. Celem badania jest zwiększenie wartości odżywczej ryb.

Zdjęcie Łososie hodowlane karmione paszą GMO będa jeszcze lepsze? /123RF/PICSEL

Pasza jest bogata w zdrowe kwasy tłuszczowe, które mają zostać przekazane rybom. Z kolei krytycy twierdzą, że technologia GM popiera niezrównoważony system przemysłowej produkcji żywności. Jak jest naprawdę?



Testy wykazały, że poziom kwasów omega-3 w łososiach hodowlanych zmniejszył się o połowę w ciągu ostatnich 10 lat. Powszechnie uważa się, że kwasy omega-3 biorą udział w rozwoju mózgu i zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca, artretyzmu i cukrzycy.



Nawet na obecnym poziomie łososi hodowlanych, nadal są one bogatym źródłem kwasów tłuszczowych, chociaż poziom ten stale spada. Łososie dostają kwasy omega-3 od innych tłustych ryb, takich jak anchois, które zostały zmielone id dodane do ich paszy. Ale dostępność anchois jest ograniczona, a zapotrzebowanie na łososie stale rośnie. Oznacza to, że na świecie jest mniej tłustych ryb, którymi można karmić łososie. Znaleziono na to sposób.



Uczeni dodali gen pochodzący z gatunku alg morskich do lnicznika siewnego w celu wyprodukowania kwasów tłuszczowych omega-3. Testy wykazały, że ryby karmione taką paszą podniosły w nich poziom kwasów tłuszczowych. Pytanie, na które naukowcy próbują obecnie odpowiedzieć, to czy tak samo dzieje się w naturalnej hodowli ryb.



Główny autor badań - prof. Douglas Tocher z Uniwersytetu w Stirling - ma nadzieję, że opracowana przez niego genetycznie zmodyfikowana karma podniesie wartość odżywczą łososia hodowlanego.



- Są to niezbędne składniki odżywcze dla diety, aby utrzymać nasze zdrowie - szczególnie układu sercowo-naczyniowego - w dobrej kondycji. Tutaj, w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Szkocji, cierpimy z powodu wielu chorób, dla których kwasy omega-3 mają korzystne efekty - powiedział prof. Tocher.



Naukowcy jednogłośnie przyznają, że technologia GM jest niezbędna w celu poprawy jakości łososi na świecie. Jeżeli odniesie ona sukces, niewykluczone, że podobne mechanizmy zostaną przeniesione także na hodowle innych ryb.