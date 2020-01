Na rosyjskim cmentarzu Devitsa V odkryto szczątki grupy kobiet-wojowniczek. Pochowano je 2000 lat temu wraz z dziesiątkami sztuk broni, które pokazują, jak żyli i umierali Scytowie.

Zdjęcie Szczątki Amazonki odkryte w Rosji /materiały prasowe

Archeolodzy z rosyjskiego Instytutu Archeologii RAS badają to miejsce od 2010 r., stopniowo wykopując 19 masywnych kopców, które przez lata zostały zaorane. Pod jednym z nich, mierzących metr wysokości i szerokich na 40 m, zespół naukowców odkrył wąskie wejście prowadzące do pozostałości grobowca.



Były w nich szczątki czterech kobiet w różnym wieku: młodej, 12-13-latki, kobiety w wieku 20 lat, kobiety między 25. a 35. rokiem życia oraz najstarszej, 45-50-letniej. Wejście do grobowca zostało zamknięte, co doprowadziło archeologów do przekonania, że wszystkie cztery osoby zostały pochowane w tym samym czasie.



Dwa nietknięte szkielety spoczywały na drewnianym łóżku pokrytym trawą. Jedna z kobiet była ustawiona w pozycji jeźdźca, co wymagało przecięcia ścięgien jej nóg. Pod jej lewym ramieniem było brązowe lustro i dwie włócznie. Na lewej miała bransoletkę wykonaną ze szklanych koralików.



Najstarsza z kobiet, która znajdowała się w "szacownym wieku" (biorąc pod uwagę ówczesną średnią długość życia 30-35 lat), została pochowana w ceremonialnym nakryciu głowy zwanym calathos. Biżuteria wykonana ze złota ze śladami miedzi, srebra i żelaza, których brzegi zdobiły wisiorki w kształcie amfor. Jest to pierwsze tego typu nakrycie głowy, które znaleziono w tym stanie.



W pobliżu kobiety umieszczono również żelazny nóż owinięty materiałem i rozwidlony grot strzały, co sugeruje, że była ona Amazonką. W całym grobowcu odkryto ponad 30 żelaznych grotów, żelazny hak w kształcie ptaka, uprząż dla koni i fragmenty naczyń ceramicznych.