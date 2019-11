​Ponad 800 kości mamutów odkryto w starożytnym miejscu polowań w Meksyku.

Zdjęcie W stanowisku archeologicznym Tultepec II odkryto już 824 kości mamutów /materiały prasowe

Archeolodzy z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) eksplorowali to miejsce od 10 miesięcy. Odkrycie określają mianem "przełomowego".

Miejsce wykopalisk o nazwie Tultepec II ma wymiary 40 na 100 m. W jego obrębie zaobserwowano wyraźne pionowe cięcia w warstwach ziemi, które zawierają dwie pułapki, każda o średnicy od 1,7 do 25 m. Pułapki były prawdopodobnie używane przez 20-30 myśliwych w ciągu 500 lat.



W Tultepec II znaleziono co najmniej 824 pojedyncze kości mamutów, w tym 8 czaszek, 5 szczęk, 100 kręgów, 179 żeber, 11 łopatek i 5 kości ramiennych, miednicę, piszczele i inne małe kostki.

Odkrycie to zwiększa nasze zrozumienie wpływu Ameryki Północnej w epoce lodowcowej i zmienia postrzeganie tego, jak nasi przodkowie polowali na mamuty. Ślady na kościach wskazują, że starożytni łowcy jedli praktycznie wszystkie części tych zwierząt.



W miejscu prowadzonych wykopalisk znaleziono także szczękę wielbłąda i trzonowiec. To dopiero wierzchołek góry lodowej, bo archeologicznych skarbów w Tultepec II jest zapewne jeszcze więcej.