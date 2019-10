W indyjskiej restauracji roboty zastąpiły kelnerów

Robo Chef to restauracja w Nowym Delhi, w której zamiast standardowych kelnerów, klientów obsługują roboty.

O tym, że roboty zastąpią prawdziwych ludzi w przypadku niektórych prac, dyskutuje się już od dawna. Przykładem na rzeczywiste spełnienie takiego scenariusz może być pewna indyjska restauracja o nazwie Robo Chef.

To właśnie w niej klientów obsługuje para robotów o imionach Champa i Chameli. Ich zadanie polega na przyjmowaniu zamówień, dostarczaniu ich do stolika, a nawet odbieraniu i rozliczaniu opłat.

Chociaż nie jest to pierwsza restauracjach w Indiach stosująca takie rozwiązanie, to mimo wszystko roboty "zatrudnione" w Robo Chef charakteryzują się największą swobodą. Nie posiadają żadnej "zakodowanej" ścieżki i same poruszają się za sprawą odpowiednich czujników. Roboty wykrywają otoczenie, reagują na ciepło, identyfikują poszczególne osoby, a nawet potrafią się prosto komunikować.

Roboty stosowane w branży usługowej stają się coraz bardziej popularne. Kraje takie jak Japonia i Korea już teraz korzystają z tego rodzaju rozwiązania w centrach handlowych lub na lotniskach. Czy faktycznie może się to przełożyć na większe bezrobocie? Czas pokaże.