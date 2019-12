W glebę się obrócisz. Pierwszy zakład rekompozycji ciał w 2021 roku

Pierwszy na świecie zakład kompostowania ludzi ma zostać otwarty wiosną 2021 r. Recompose zaoferuje "naturalny rozkład organiczny", który przekształca ludzkie szczątki w organiczną glebę.

Zdjęcie Taka gleba pozostaje po rekompozycji ciała /materiały prasowe

Na początku roku władze stanu Waszyngton zalegalizowały pośmiertny proces. Teraz firma Recompose planuje budowę zakładu umożliwiającego kompostowanie.



Reklama

"Transformacja człowieka w glebę zachodzi w naszych heksagonalnych naczyniach wielokrotnego użytku. Po zakończeniu procesu, rodziny będą mogły zabrać do domu część wytworzonej gleby, a ogrody na miejscu przypomną nam, że wszyscy jesteśmy połączeni siecią życia" - czytamy na stronie Recompose.



Stan Waszyngton stał się pierwszym, który zezwolił na kompostowanie ludzi. Uchwała SB 5001 dotycząca szczątków ludzkich została podpisana w maju, uznając naturalny rozkład organiczny za akceptowalny sposób usuwania ciał. Ustawa wejdzie w życie pierwszego maja przyszłego roku.

Zdjęcie Tak ma wyglądać siedziba Recompose / materiały prasowe

Naturalny rozkład jednego ciała to koszt rzędu 5500 dol. To więcej niż kremacja, chociaż mniej niż większość pogrzebów - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Koszt obejmuje transport zwłok ze stanu Waszyngton, choć rekompozycja ciała będzie dostępna dla osób z innych stanów, a nawet krajów. Wtedy jednak trzeba zadbać o dostarczenie ciała na własny koszt.



Przeprowadzono już pierwsze testy rekompozycji ciał sześciu ochotników. Okazuje się, że proces ten miał mniejszy wpływ na środowisko niż kremacja czy tradycyjny pogrzeb. Wynika to głównie ze względu na zdolność do sekwestracji węgla atmosferycznego w glebie. Szacuje się, że rekompozycja ciała jednej osoby oznacza ograniczenie emisji aż tony CO 2 do atmosfery. Recomposne przekonuje, że ich metoda oznacza minimalizację odpadów, unikanie zanieczyszczenia wód gruntowych płynem balsamującym i zapobieganie emisji CO 2 pochodzącej z kremacji, produkcji trumien i nagrobków.

Zdjęcie Rośliny w placówce Recompose mają rosnąć na glebie pozyskanej ze zwłok / materiały prasowe

Jak przebiega sam proces rekompozycji ciała? Zwłoki umieszcza się w naczyniu wielokrotnego użytku, pokrytego wiórami drzewnymi, lucerną siewną i sianem, a następnie napowietrza, aby umożliwić bakteriom działanie. Niestety, Recompose nie jest w stanie udzielić informacji, jakie gatunki bakterii biorą udział w rekompozycji zwłok. Nie ma dowodów, by uważać, że proces ten ułatwia roznoszenie prionów lub innych wysoce zakaźnych chorób, jak wirus Ebola.



W ciągu 30 dni ciało przekształca się w glebę. Każde zwłoki przed rozpoczęciem rekompozycji są sprawdzane pod kątem obecności materiałów nieorganicznych, takich jak rozruszniki serca, wypełnienia zębów czy sztuczne stawy. Większość leków jest naturalnie rozkładana przez mikroorganizmy w procesie rekompozycji.



Z jednego ciała może powstać ok. 0,8 m3 gleby, która rodzina może zabrać do domu i wykorzystać w dowolny sposób. Resztki trafiają na okoliczne tereny zielone.