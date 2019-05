W Egipcie odkryto 4500-letni cmentarz

​Na obrzeżach Kairu odkryto liczący 4500 lat cmentarz. Miejsce wiecznego spoczynku bogatych i wpływowych Egipcjan jest nieznacznie oddalone od kompleksu piramid w Gizie.

Zdjęcie Nowo odkryte grobowce zawierają mumie wielu dostojników /materiały prasowe

Na miejscu odkryto szereg grobów, które powstały podczas V dynastii, między 2465 a 2323 r.p.n.e.



Jeden z odkrytych grobowców należał do osoby zwanej Behnui-Ka, którą tytułowano jako "kapłan, sędzia, oczyszczacz królów: Chafre, Userkaf i Niuserre, kapłan bogini Maat i starszy prawnik na dworze". Inny grób zawierał szczątki osoby zwanej Nwi Who mogącej również pochwalić się imponującym tytułem "szefa wielkiego państwa, nadzorcy nowych osad i oczyszczacza króla Chefrena". Faraon Chefren zarządził budowę drugiej co do wielkości piramidy w Gizie.



Poza grobami, w nowym stanowisku archeologicznym odkryto także szereg artefaktów i drewnianych sarkofagów.



Pomimo wspaniałych tytułów wszystkich spoczywających na cmentarzu osób, sąsiaduje on z cmentarzem robotników. Tuż obok znajdują się szczątki dziesiątków murarzy, rzemieślników, stolarzy i innych specjalistów, którzy pomogli zbudować piramidy.