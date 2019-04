W Egipcie naukowcy odkryci statuetkę uosabiającą ludzką duszę

Zmumifikowane szczątki dziesiątków egipskich kobiet, mężczyzn i dzieci zostały ujawnione w nowo odkrytym grobowcu w południowo-wschodnim Egipcie. Datuje się go na okres między 332 a 395 r.p.n.e.

Zdjęcie W Egipcie odkryto nowe mumie /materiały prasowe

Według Ministerstwa Starożytności, grobowiec został wycięty w skale i ukryty za kamiennym murem, a ciała dzieci i dorosłych znaleziono w kilku komnatach. Schody otoczone częściowo rzeźbionymi blokami prowadziły do komory zawierającej materiały pogrzebowe. W głównej komnacie znaleziono ponad 30 mumii - kilka z nich należało do dzieci.



Archeolodzy znaleźli także części pomalowanej drewnianej trumny zawierające inwokacje do egipskich bogiń i boga Seta, Anuket i Hapiego. Wszyscy trzej są szczególnie związani z corocznym świętem Nilu.



W bocznych komnatach znaleziono wazony i przedmioty używane w obrządku pogrzebowym. Odkryto także maski pogrzebowe pokryte złotem. Jednym z ciekawszych znalezisk jest statuetka ptaka uosabiającego Ba, czyli ludzką duszę.