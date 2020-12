W dwie godziny w każde miejsce na świecie - Chińczycy stworzyli niezwykły silnik

​Chińczycy przetestowali silnik hipersoniczny, który pozwoli samolotom w niego wyposażonym na przemieszczanie się 16 razy szybciej od prędkości dźwięku. Taki pojazd byłby w stanie dotrzeć do każdego miejsca na Ziemi w zaledwie dwie godziny.

Zdjęcie Testy chińskiego sodramjetu /materiały prasowe

Chińscy naukowcy twierdzą, że ich silnik hipersoniczny nazywany sodramjet pozwoli rozpędzić się do prędkości 16-krotnie przekraczającej prędkość dźwięku. Testy silnika przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym w Pekinie - wykazały one doskonałą siłę ciągu, oszczędność paliwa i stabilność operacyjną.

Wyniki testów zostały opublikowane w "Chinese Journal of Aeronautics". Szefem zespołu inżynierów pracujących nad sodramjetem jest prof. Zonglin Jiang z Instytutu Mechaniki Chińskiej Akademii Nauk.



- Ten typ silnika może być używany w samolotach wielokrotnego użytku, które startują poziomo z pasa startowego lotniska, unoszą się na niską orbitę okołoziemską, a następnie ponownie wchodzą do atmosfery i w końcu lądują na lotnisku - powiedział prof. Zonglin Jiang.



Sodramjet rozpędził się do 9-krotnej prędkości dźwięku podczas testów w tunelu aerodynamicznym. Teoretycznie rzecz biorąc, silnik mógłby przyspieszyć samolot do prędkości 16 razy większej od prędkość dźwięku. Nie ma tunelu aerodynamicznego, w którym można by to sprawdzić.



Zdjęcie Hipersoniczny tunel - wizualizacja 3D / 123RF/PICSEL

Chińczycy są przekonani, że sodramjet będzie jednym z pierwszych silników, które wprowadzą prędkości hipersoniczne do lotów komercyjnych.



Nie jest to pierwszy raz, gdy naukowcy pracują nad silnikiem hipersonicznym. Amerykanie jakiś czas temu ogłosili powstanie scramjetu, który według przewidywań miał osiągać lepsze wyniki niż zwykłe silniki odrzutowe przy prędkościach hipersonicznych. Niestety, konstrukcja silnika scramjet okazała się nietrafiona.