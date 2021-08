W Chinach stworzono rewolucyjne szkło

Diament jest jednym z najtwardszych znanych materiałów i jest często używany do cięcia twardszych materiałów - nowe szkło opracowane przez chińskich naukowców może porysować diament. Produkt jest obecnie nazywany AM-III, ale nazwa ta może się jeszcze zmienić. Szkło ma żółtawy odcień i jest wykonane wyłącznie z węgla.

W skali twardości Vickersa, AM-III ma twardość na poziomie 113 GPa. Dla porównania, twardość naturalnego diamentu wynosi 50-70 GPa, podczas gdy sztuczne diamenty mogą osiągnąć twardość 100 GPa.



Nowy rodzaj szkła ma potencjalne zastosowanie w kilku gałęziach przemysłu, mimo że od masowej produkcji dzielą go całe dekady. Materiał ten mógłby zostać wykorzystany do stworzenia kuloodpornego szkła, które byłoby 20-100 razy wytrzymalsze niż obecnie stosowane materiały. Ma on również potencjalne zastosowanie w przemyśle technologicznym.



AM-III jest półprzewodnikiem prawie tak wydajnym jak krzem. Dzięki swojej wysokiej wydajności, materiał ten może pewnego dnia znaleźć zastosowanie w budowie niezwykle wytrzymałych paneli słonecznych, zdolnych do wytrzymania dużego gradu i innych uderzeń.



