W Chinach odkryto zęby należące do nowego gatunku człowiekowatych?

Ewolucja człowieka jest często przedstawiana jako proste przejście od owłosionej małpy w pozycji pochylonej do mniej owłosionego mężczyzny poruszającego się pionowo z włócznią w ręku. W rzeczywistości historia Homininów jest o wiele bardziej złożona, z licznymi rozgałęzieniami i ślepymi zaułkami. Zęby znalezione w jaskini w Chinach rzucają nowe światło na ewolucję.

Zdjęcie Odkryte zęby nie pasują do żadnego znanego gatunku człowiekowatych /materiały prasowe

Między latami 1972 i 1983 w Yanhui Cave w Tongzi w południowych Chinach znaleziono cztery zęby. Naukowcy niedawno ponownie się im przyjrzeli wykorzystując zaawansowane techniki, takie jak geometryczna analiza morfometryczna i mikrotomografia komputerowa. Kształt i cechy fizyczne czynią z zębów najstarsze tego typu struktury znalezione w Afryce, Azji Wschodniej, Azji Zachodniej i Europie.



Zęby pochodzą z bliskiego plejstocenu między 172 a 240 tys. lat temu, który stanowi ważny rozdział w przejściu z Homo erectus do Homo sapiens. Ale odkryte zęby nie należą do żadnego z wymienionych gatunków Homininów. Łączą one wiele starożytnych i nowoczesnych cech, z morfologią porównywalną do najwcześniejszych członków rodzaju Homo, w tym nawet neandertalczyków.



Naukowcy nie wiedzą jednak, do jakiego rodzaju Homininów należą wspomniane zęby.



- Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz genetycznych i kopalnych, aby ocenić taksonomię populacji Homininów z Tongzi - powiedziała Maria Martinon-Torrez z Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).



Zęby mogą należeć do denisowian, czyli tajemniczych ludzi z Denisowej Jaskini w górach Ałtaj. Wszystko, co o nich wiemy pochodzi z zaledwie kilku zębów liczących 40 000 lat, fragmentu kości palca i odłamku czaszki znalezionych na Syberii. Uczeni przewidują, że odegrali oni ważną rolę w ewolucji człowieka.



Możliwe jest także, że hominidzi z Tongzi stanowią zupełnie nową, nieznaną wcześniej linię Homininów.