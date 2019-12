W Chinach odkryto niezwykły szkielet

Ludzki szkielet odkryty w Chinach należał do osoby z rzadką odmianą karłowatości.

Zdjęcie Szkielet odkryty w Chinach /materiały prasowe

Archeolodzy dokonali niezwykle rzadkiego znaleziska w Chinach, gdzie odkopali ludzki szkielet osoby z rzadką odmianą karłowatości. Został on odzyskany z miejsca pochówku w pobliżu rzeki Huang He we wschodnio-środkowych Chinach. Odkrycia dokonano wraz z innymi szczątkami ludzi żyjącymi między 3300 a 2900 r.p.n.e.



Wszystkie szkielety miały ręce ułożone na ciele, z wyjątkiem jednego, którego ręce zostały schowane za plecami. Kości tego szkieletu wydawały się krótsze i cieńsze w porównaniu z innymi szkieletami. Po dokładniejszym badaniu u młodego dorosłego zdiagnozowano dysplazję szkieletową, znaną także jako karłowatość.



Pod pojęciem dysplazja szkieletowa kryje się szereg różnych zaburzeń. Ogólnie jednak chodzi o chorobę, w której dochodzi do zakłócenia rozwoju kości, powodując wzrost osobników do wzrostu niższego niż średnia. Dysplazja szkieletowa jest obecnie dość rzadka - występuje statystycznie u 3 osób na każde 10 000 urodzeń. Jeszcze rzadsze są znaleziska archeologiczne osób cierpiących na karłowatość. Do tej pory odkryto ich mniej niż 40. Spośród nich większość przypadków to tzw. achondroplazja, czyli schorzenie, gdy kończyny są nieproporcjonalnie krótsze od głowy i tułowiu.



W Chinach dokonano jeszcze rzadszego znaleziska, bo szkielet należał do osoby cierpiącej na tzw. karłowatość proporcjonalną. Podczas gdy kończyny szkieletu wydawały się krótkie, kości głowy i tułowia także były mniejsze. Na podstawie analizy zębów szkieletu, naukowcy wywnioskowali, że szczątki należały do młodego dorosłego.



Niski wzrost wynikał prawdopodobnie z niedoczynności przysadki i niedoczynności tarczycy w wieku dziecięcym. Oba gruczoły kierują gospodarką hormonalną w całym ciele, a bez ich prawidłowego działania, kości i narządy nie rosną we właściwy sposób.



W przeciwieństwie do achondroplazji, która zwykle ma podłoże genetyczne, uważa się, że dysfunkcja tarczycy i przysadki wiąże się z brakiem niezbędnych składników odżywczych, takich jak jod. Wskaźniki niedoczynności tarczycy są wyższe w Chinach niż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wielu Chińczyków nadal stosuje dietę z niedoborem jodu.