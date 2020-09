​Fińscy nurkowie dokonali niezwykłego odkrycia w Bałtyku - znaleźli bardzo dobrze zachowany wrak statku sprzed 400 lat.

Zdjęcie Fluita znaleziona w wodach Bałtyku. Fot: Badewanne /materiały prasowe

Nurkowie z organizacji non-profit Badewanne często trafiają na wraki zatopione podczas walk morskich I i II wojny światowej. Ich zaskoczenie było tym większe, gdy znaleźli nieuszkodzony holenderski statek handlowy z XVII wieku.

Odnaleziony statek to fluita, czyli handlowy statek żaglowy, rozwijany w Holandii od lat 90. XVI wieku. Fluity były uważane za najbardziej ekonomiczne statki handlowe swoich czasów, gdyż były w stanie zabrać dużo ładunku i wystarczyła im niewielka załoga. Miały znaczący wpływ na rozwój handlu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego.



Nurkowie Badewanne odkryli holenderski wrak ok. 85 m pod powierzchnią wody. Był on zachowany w stanie idealnym i niemal nietknięty przez ząb czasu. Prawdopodobnie nawet ładunek zatopionej fluity jest w idealnym stanie.



- Wrak ujawnia wiele cech charakterystycznych dla fluity, ale również pewne unikalne cechy, nie tylko konstrukcję rufy. Niewykluczone, że to wczesny przykład projektu fluity - powiedział Niklas Eriksson z Uniwersytetu Sztokholmskiego, który współpracował z władzami fińskimi przy badaniu statku.

Takie znalezisko to zasługa właściwości wody w tej części morza, gdzie połączenie niskiego zasolenia, temperatury i światła umożliwia zatopionym wrakom przetrwanie w stanie nienaruszonym przez setki lat.